【播毒鄰居】霸佔走廊放置鞋架消毒用品　網民批鄰居自私：不通風有好多菌

▲ 網民批鄰居自私，霸佔走廊放置鞋架和消毒用品。

新冠肺炎疫情下，不少人都擔心會把病毒帶回家，因此入屋前必先消毒。然而，有美孚居民指出，有多個同層鄰居把鞋架放在走廊，並在上面放置消毒用品，不過網民認為此舉不衛生，有播毒之嫌，雜物更有機會阻塞走火通道，非常危險。

有美孚居民近日在facebook群組「Mei Foo美孚」發帖，附上一張照片，從相片所見，在同一樓層有3戶住客在走廊上放置鞋架、小椅子等方便換鞋，並放置消毒液等用品，

想問其實咁樣放啲鞋同潔手液出嚟得唔得？係咪街坊齊心大家唔投訴就得？

▲ 最少3戶鄰居在走廊放置鞋架及消毒用品。（facebook圖片）

網民批住戶自私

帖文吸引不少網民熱論，有網民認為走廊是公家地方，放置鞋架等雜物會阻塞通道，批評住戶自私，「試想下如遇火警，樓層全黑，任何物品都會阻塞通道，逃生好易跌倒，真係不容忽視」。

有人也指出，把鞋和雜物放在走廊，會令走廊滋生很多細菌，因鞋子應放在空氣流通的地方。如果鞋子未有徹底消毒清潔，路過人不小心觸摸，有播毒的危機。確實，據美國亞利桑那大學的研究指出，鞋底藏有大量致病細菌，實驗中約96%的鞋底被驗出含有來自糞便的大腸桿菌！

美孚所有樓層嘅走廊係無窗......細菌空氣貯存晒係公共空間，永不出生天，除非你開門，空氣由你屋企出窗！

▲ 有網民表示，鄰居度身訂造了鞋櫃放置在走廊。（facebook圖片）

有網民亦上載照片指，鄰居把走廊當作私人用地，不但在地上貼上白色線，更度身訂造了鞋櫃放出走廊，因此已在進行投訴。

不過，亦有人認為只要隔離左右不投訴就可以，「齊心抗疫可以的，他們都放得好好，齊齊消毒值得學習」、「其實疫情期間，又放得整齊，我覺得可以接受」。

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責任編輯：王俊賢