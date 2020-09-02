【恐怖毀容】全球首宗電波拉皮致40多歲女子二級燒傷　醫生被控過失傷害罪

▲ 台灣一名40多歲女子去接受電波及音波拉皮療程，結果導致臉部二級燒傷及視網膜破洞。

台灣去年爆出全球首宗電波拉皮致臉部二級燒傷事故，一名40多歲林姓女子去年初光顧當地一間醫美診所，接受全身麻醉進行電波及音波兩種拉皮療程，結果導致臉部二級燒傷及視網膜破洞。當局最近公開調查指，涉事黃姓醫生接連用過強電波及音波導致患者受傷，以「業務過失傷害罪」被起訴。

綜合台灣媒體報道，一名40多歲林姓女子去年1月底經友人介紹，到台北市一間診所接受超音波拉皮、電波拉皮療程，當日完成療程後，林女士臉部已有劇烈灼熱和刺痛感，並冒出數個黃色水泡，隨後水泡擴散至兩邊臉頰、下巴和頸部，並呈現葡萄狀。

期間林女士向診所追問，診所卻回覆是正常情形。直到翌日，林女士兩邊臉頰腫起來，更冒出多個大面積水泡，眼睛刺痛到無法睜開。診所值班醫生見狀，才把她送院，而林女士入院後要進行「刮除面部水泡」和「撕剪焦黑壞死皮膚」，之後再進行兩次視網膜破洞修補手術及精神科治療，過程相當痛苦。

即睇林女士接電波拉皮前後情形：

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林女士出院後召開記者會講述經歷，並向媒體展示醫院證明，臉、頸被診斷為二級燒傷，並指自己接受了多次無麻醉藥清創手術，日常生活和工作大受影響。而她的代表律師亦質疑診所涉嫌對問診紀錄造假，同時質疑負責醫生不具相關儀器的操作資格。

台北地檢署公開調查指，涉事醫生黃謀昶在明知不能為患者連續進行超音波、電波拉皮的情形下，用過強電波及音波導致患者受傷，故以「業務過失傷害罪」起訴黃謀昶。另外院長楊維真則處分不起訴。

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責任編輯：羅嘉欣