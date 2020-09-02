貼文宣期間涉襲警　護理員申上訴駁回即時服刑2個月

▲ 高院法官即時駁回上訴。（資料圖片）

56歲女護理員於去年國慶日在太子港鐵站貼文宣期間，遭便衣男警踐踏海報及指罵，護理員遂以鋁桿襲擊男警。護理員早前承認普通襲擊罪，被判囚兩個月，護理員不服判刑過重，今（2日）提出上訴，被高院法官即時駁回，即時服刑。法官指裁判官或法官均並非活於象牙塔內，必然知悉當時社會氛圍。

涉案上訴人蔡妙兒早前獲准保釋等候上訴，其代表大律師今陳詞時指，控方呈堂的案發片段中顯示，上訴人向男警施襲後，旁人被刺殺的反應，但原審裁判官並不應將該些片段內容考慮在內。法官潘敏琦聞言即指，片段內容完全是上訴人可預見的後果，而實際上上訴人的行為亦的確刺激了在場人士的情緒。

法官續指上訴人要求法官只考慮涉案文宣及鋁桿的說法是不切實際，質疑上訴人只要求法庭考慮對她有利的事情，反而影片拍到的後果卻不應考慮，「裁判官同法官唔係活喺象牙塔入面，當然知道當時嘅社會氛圍啦！」法官又指上訴人已年屆56歲，刻意由屯門寓所前往太子貼文宣，若說她預計不到會刺激他人，說法太幼稚。

法官其後於庭上觀看案發片段，上訴人一方指片段可見兩人企圖踢走貼文宣所用的膠水，法官即指「咁就要俾人打㗎嗱？」法官亦不認同上訴一方指案發前有挑釁事件發生，反而雙方本來相距一段距離，是上訴人高舉鋁桿衝過去，猛力襲擊事主。

法官聽罷上訴人一方陳詞後，即時駁回上訴，上訴人需即時服刑，法官將於稍後頒布裁決理由。

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記者：楊詠渝