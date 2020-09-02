【反黑路人甲】7位美女同場「爭奪」王浩信　靚媽賴慰玲+最佳女友湯怡逆齡生長【有片】

▲ 王浩信《反黑路人甲》中艷福無邊。

TVB劇《反黑路人甲》有7位女角，當中「莊明麗」高海寧、「Madam Koo」馮盈盈、「水姐」蔣家旻與「蘇芷珊」湯怡在戲中暗戀張細倫（王浩信飾），大玩5角戀。另外，細倫亦有3位「妹妹」，分別是「蔣千霞」賴慰玲、「蔣千瑜」傅嘉莉及「蔣千惠」林宣妤。

《反黑路人甲》在昨晚（9月1日）劇情講，王浩信一場由4女保護走出警署，之後有3位妹妹到場接回家，7位靚女同場「爭」王浩信，令不少網民都大叫羨慕妒忌恨啊！

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▲ 王浩信俾女圍。（電視截圖）

事實《反黑路人甲》因為美女雲集，賴慰玲、傅嘉莉、林宣妤、湯怡、高海寧、馮盈盈、蔣家旻，位位各有特色，與男主角王浩信擦出不同火花，所以難怪網民都搞笑指劇名應改為《王浩信的後宮》。

▲ 蔣家三姊妹。（電視截圖）

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三妹林宣妤全劇最細

雖然戲中賴慰玲、傅嘉莉與林宣妤飾演三姊妹，但原來真實年齡以傅嘉莉較年長，35歲的她比賴慰玲大1歲。

不過二人在劇中定位不同，賴慰玲演的蔣家大小姐霸氣強悍，確是非常有大家姐的風範，二妹傅嘉莉就較有女人味，有與大家姐一樣成熟卻不雷同的味道。

▲ 蔣家三姊妹。（電視截圖）

至於演三妹的林宣妤，真實年齡在劇中就貫徹真人，戲內戲外都是7位美女中最年少的「小妹妹」，年僅24歲而已。

林宣妤來自馬來西亞，經參選華姐入行，當時仍在讀大學的她休學來港發展，故仍未大學畢業。不過，有指她已決定離開香港返回馬來西亞發展，在家鄉繼續演藝工作及大學學業。

▲ 蔣家旻與高海寧的角色造型較成熟。（電視截圖）

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另外4位女神中，演女明星明麗的高海寧現年33歲，演黑道大家姐水姐的蔣家旻則30歲，至於芷珊老師湯怡32歲，做Madam的馮盈盈只26歲。

湯怡賴慰玲逆齡生長

雖然7人平均年齡在30歲以上，但位位都可說是保養有道。

湯怡在劇集一登場時已用逆齡美貌震撼觀眾，之後又以學生制服look造型出場，獲讚比最佳女友唐詩詠更Girlfriend-able！

▲ 32歲的湯怡站在26歲的馮盈盈旁完全看不出年齡差。（電視截圖）

其實湯怡在2年前已在電影《某日某月》演中學學生，其清純造型已獲網民大讚Keep得非常好，兩年後再著制服同樣零難度。

▲ 湯怡在《某日某月》的學生Look非常清純。（Instagram圖片）

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另外，不得不提的就是已為人母的賴慰玲，不時以淡妝拍照示人，但素顏狀態仍可媲美20+的女明星。

▲ 賴慰玲素顏示人都毫不遜色。（Instagram圖片）

當年，賴慰玲拍攝劇集《女人俱樂部》以爽朗的角色造型引起觀眾關注，雖然事隔已6年，但她的臉上亦未有歲月痕跡，皮膚嫩白，幾乎沒有毛孔。

即使與同劇年輕女演員馮盈盈及林宣妤比較亦毫不遜色，已為一孩之母的賴慰玲可說是逆齡生長的代表。