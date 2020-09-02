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【全民檢測】71.6萬人登記預約　許樹昌：若只有百多萬人參與未必有足夠代表性

社會 12:09 2020/09/02

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熱門 港姐2020 消委會 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 派錢1萬

中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌認為預約人數不算好多。（資料圖片）

普及社區檢測計劃昨日（1日）正式展開，港府指截至今早8時，已有71.6萬人網上預約。 政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，預約人數不算好多，若最終只有100多萬人參與檢測，未必有足夠代表性。

消息指晚市堂食可放寬一小時至晚上十時，即看【下一頁】

許樹昌今早（2日）接受電台訪問時呼籲市民參與檢測，他相信如果全民檢測能找出很多確診者，市民或會「一窩蜂」衝去接受檢測。檢測中心方面，他稱現時30分鐘一個時段相對鬆動，可縮短每節時間，或延長中心開放時間，而中心的手套和棉花棒由康文署負責處理，若當作醫療廢物處理會較穩妥。

全民檢測昨日正式開展，首日已有約12.6萬名市民完成採樣。他認為檢測中心的運作暢順，而地點人數不多，認為每節時段可增加名額作；至今共有71.6萬人登記參與檢測，他認為數目佔全港市民數目比率不算高，若最終只有100多萬人參與檢測，未必有足夠代表性。

消息指，港府考慮放寬個別處所，包括按摩院及健身中心，即看【下一頁】

對於港府或再放寬社交距離措施，許則表示，若確診數字持續下跌，其中不明源頭個案的比例低於2成，運動場及健身中心即可重開，惟須限制入場人數及加強清潔消毒。他續指，如未來1至2周內未有爆發，食肆每檯人數可由2人增至4人，惟仍須維持顧客數目不可超過全場座位一半。

了解全民檢測計劃詳情即看：【下一頁】

接受全民檢測採樣前勿飲食、勿用漱口水即看：【下一頁】

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責任編輯：郭詩詩

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