【細So出軌】認背妻偷食獲太太原諒　細So留家做木工修補關係︰有空間思考

▲ 前商台DJ細So被爆出軌後獲太太原諒，6月與小三分手後，細So努力修補夫妻關係。

41歲前商台DJ細So（蘇耀宗）被爆背妻出軌，2年半前搭上KOL「阿B」，昨晚接受傳媒訪問公開認錯，並在社交平社發文道歉，稱感謝太太原諒。細So於7月底曾接受TOPick訪問，剖白近月來的家庭生活，期間經常為妻兒下廚，並埋首做木工擴建家中的樹屋，開學前亦建造書桌讓兒子開學，努力修補家庭關係。

細So承認6月前已跟「阿B」分手，沒有再聯絡，被踢爆後已向太太坦承一切及道歉，並向太太承諾，努力維繫家庭，做個好丈夫、好爸爸。

▲ 細So被爆出軌後向太太坦白一切，獲得太太原諒，在暑假期間安在家中修補夫妻關係。（黃建輝攝）

太太發聲明原諒︰我選擇相信

太太陳穎楠（WingSouth）今年接連面對丈夫失業、出軌，經歷極難過的一年，而昨晚她亦在IG公開表示已原諒丈夫，願意與丈夫繼續走下去，相信兩人會好起來。

一輩子的婚姻旅程中，總有高山低谷要一起走過。我選擇相信，並肩繼續這段旅程。

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細So︰考慮進修重新學習

細So與太太於7月底時接受過TOPick專訪，原來當時兩人在偷食事件後，雨過天青一起受訪。細So透露，今年4月被商台解僱後，多得太太陪伴度過難關，正朝著作曲人的目標進發。

適逢疫情爆發，細So表示有更大空間思考一家人的未來，包括為兒子轉校、兩夫妻的工作方向，他亦希望再進修，正考慮讀文學、中醫，以及考電單車牌、船牌、學琴等。

現在少了一份長工，多了一份空間，有機會讓我們重新出發，有新的學習機會。以前常說沒時間、沒空間作藉口，不如趁現在去做了。

▲ 細So表示自被商台解僱後，多得太太支持陪伴度過難關。（黃建輝攝）

出事後醉心下廚及做木工

在暑假期間，細So醉心為家人下廚，將太太煮完的的剩食變為美食做「剩食達人」，例如將湯渣加點辣醬、豉油等調味作伴麵食，出奇地美味，又可順道教小朋友不要浪費食物。

在太太的facebook專頁亦可見到，近期細So不斷炮製「生酮飲食」創意料理，有生酮版手撕雞及漢堡等美食，努力下廚綁實妻兒個胃。

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熱愛手工藝的細So，在暑假期間亦致力加強其貝澳的安樂窩設施，大興土木為1年半前建成的8呎 X 4呎花園樹屋，進行擴建工程，揚言樹屋是送給妻兒的小小童話世界。而太太每當經過垃圾房都會為細So撿拾廢棄木材，認真唔話得。

讚丈夫為兒子建書桌開學

昨日在出軌事件未爆出之前，太太陳穎楠亦接受TOPick訪問談及兒子開學心情，讚揚丈夫在暑假趕製一張大書桌給兒子面壁開Zoom，以助非常活潑的兒子能專心上課，她讚揚有成效，之前兒子在客廳中間太多誘惑，常常被電視畫面吸引住。

▲ 太太陳穎楠接連受丈夫失業和出軌的打擊，仍堅強生活。（黃建輝攝）

兩夫妻今年為兩名兒子轉校至大嶼山另一國際學校，有很多事情要準備，包括重新買校服、準備所需教材和電腦軟件，由她主力負責；而細So負責兒子的電腦硬件、在家中另闢新空間及建造木書桌打造「私人課室」。

WingSouth昨日大呻開學日好忙，因兩子的小息時間不同，要安排他們「放break」，又要陪子上課及處理電腦問題，還要煮午餐，忙得早上都無時間煮早餐。

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責任編輯︰王明芳