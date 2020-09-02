【好老公】愛妻生第2胎產後調理貼心照顧　暖男丈夫親自下廚特製30日坐月餐

▲ 一名好老公為愛妻特製30日坐月餐，親自下廚照顧太太。

女人懷孕生子經歷身心變化，當中的辛酸不足為外人道，丈夫更要多疼惜為你生兒育女的太太。台灣有一名好老公眼看愛妻即將生第2胎，為她產後調理做足功課，更特製30日坐月餐，親自下廚好好照顧太太。

整齊列出3餐菜式

該名好老公近日於facebook群組「爆廢公社」發帖，表示「二寶即將出生，老婆說月子餐就交給我來做，所以列了我可以做得出的菜色，不知道大家能否給點建議？」他上載數張菜單的照片，可見他整齊列出30天的早、午、晚三餐菜式，包括飯菜、湯水、水果及甜品，非常豐富。

▲ 好老公列出太太坐月3餐菜單。（照片來源︰facebook群組「爆廢公社」）

他把每餐細分為主食、肉類 / 蛋白質、穀類、葉菜類，還配有湯水 / 飲品及甜品 / 水果，菜式變化多端，務求太太可以全面攝取營養，又不會吃到厭。看到菜單上密密麻麻列出的菜式，可見他花盡心思為太太設計這個坐月餐。

▲ 有齊飯菜、湯、水果、甜品。（照片來源︰facebook群組「爆廢公社」）

網民大讚菜單太強

網民受這位好老公感動，感嘆「別人的老公從不讓人失望」、「這個老公哪裡找」、「看到滿滿的文字，不管是甚麼，我都覺得你老婆很幸福」，亦有網民笑問︰

你是廚師嗎？菜單太強了！

你想迫死那些老公們嗎？

對於他求教坐月餐，網民熱心提供意見，包括建議麵粉類食物可以減少一點；火龍果、小番茄、綠豆、薏仁等偏涼的食材不適合坐月吃；甜品、湯和飲料最好是熱的，綠豆改成紅豆、紫米，可以補血；另有網民貼心請他避免一些「退奶」食物。

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責任編輯︰王明芳