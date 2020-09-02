被DQ議席後闖立法會　梁頌恆上訴被駁回即時服刑

▲ 梁頌恆今日到高等法院應訊。（林育慧攝）

青年新政游蕙禎及梁頌恆因宣誓風波而於2016年被褫奪立法會議員資格後，涉聯同3名助理硬闖進會議廳，5人前年經審訊後被裁定非法集結罪成，判囚4周。梁早前獲准保釋等候就定罪及刑期提出上訴，今（2日）於高等法院被駁回上訴，須即時服刑。

梁頌恆開庭前表示，若今天被裁定上訴敗訴，並不會申請保釋，但會申請上訴至終審法院。至於早前遭立法會行管會指拖欠93萬元酬金而被申請破產一案，梁表示不會處理，交由法庭判決。

▲ （林育慧攝）

2016年10月立法會議員宣誓時，游蕙禎及梁頌恆分別在宣誓前表示「捍衛香港民族」等口號，以及展示「HONG KONG IS NOT CHINA」（香港不是中國）的標語，並在宣誓時更改誓詞內容，將中華人民共和國中的「CHINA」讀成「支那」，被立法會秘書長陳維安拒絕監誓。

之後兩人被拒進入會議廳，但同年11月2日立法會召開第4次會議時硬闖會議廳，他們聯同多名議員助理涉嫌衝擊會議室，期間與保安員推撞，6名保安員須送院治理。

其後梁頌恆、游蕙禎、楊禮康、鍾雪瑩及張子龍同被控以1項參與非法集結罪，以及1項企圖強行進入的交替控罪，早前於東區裁判法院再提堂時，5人均否認控罪，經審訊後被裁定參與非法集結罪罪成。

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記者：林育慧