【昆蟲出沒】邋遢鄰居單位湧出小強大軍　近百隻曱甴佔據全層走廊【附KO曱甴貼士】

▲ 邋遢鄰居單位湧出小強大軍，近百隻曱甴佔據全層走廊。

夏天炎熱潮濕，曱甴等害蟲開始紛紛出動。台灣有網民發現所住樓層的走廊驚現大量蟑螂，更有不少蟑螂屍體，場面相當驚人。該網民其後發現蟑螂來自一個單位，向大廈管理處反映亦得不到解決辦法，令他感到十分無奈。

有網民於Facebook群組「爆料公社二社」發文求助「隔壁是蟑（髒）螂養殖戶，該怎麼辦？」，從他分享的圖片和片段可見，整層走廊都有大量蟑螂爬行，地上亦滿佈蟑螂屍體。當事主走到其中一個單位的門前時，發現蟑螂不斷從該單位的門縫爬出來，估計蟑螂就是來自於此單位。而單位門前更放置了多個紙皮箱，恐已成蟑螂繁殖的溫床。

事主遂向大廈管理委員會投訴，但對方表示鄰居單位屬於自置而並非租借，因此他們亦無能為力，只能勸導。

帖文引起來大熱議，不少網民留言，「頭皮發麻」、「好噁心，我會因為這樣而選擇搬走」、「為什麼他家會有這麼多蟑螂，裡面是垃圾場嗎？」。有網民建議在家門前撒一些梳打粉對付蟑螂，「因為蟑螂是用腹部呼吸，所以當牠走過蘇打粉（梳打粉）會附著，所以牠也就會死翹翹」。

用凡士林防止曱甴入屋

曱甴繁殖力強，喜歡棲身於有水而又溫暖的地方，因此容易積水的廚房及廁所最容易發現它們的蹤影，如不理會很快就會繁殖出更多小強。香港家居常見的是德國蟑螂，常藏身在雪櫃後面、微波爐底及抽油煙機等。TOPick綜合消委會及專家意見，總結出家居滅蟲方法。

消滅/預防方法

放置毒餌、用除害劑毒殺曱甴，以下為擺放藥餌的最佳位置：

廚房角落

水渠位

垃圾筒旁

鋅盤上角落

雪櫃、廚櫃靠牆位置

微波爐、焗爐後方

另外，要預防曱甴，可以在乾爽排水孔周圍塗上一層最少10厘米闊的凡士林，防止曱甴越過爬入；亦可在排水孔裝上網眼寬2毫米的鐵絲網，阻止大型曱甴入屋。

3大天然方法趕絕小強

綠人工作室創辦人陳佩貞曾向TOPick分享，對付曱甴的3大天然方法：

1.自製捕蟲器

將汽水樽一分為二，在下半部分倒入150毫升的環保酵素配30克糖，將去掉樽蓋的上半部分倒放即成。

▲ 自製捕蟲器。

2.梳打粉加糖放牆角

以1:1的比例混合梳打粉及糖，放入醬料碟，置於牆角及陰暗處，蟑螂食後便會絕跡。

▲ 混合梳打粉及糖，置於牆角及陰暗處。

3.稀釋肥皂或洗潔精

遇到體型較大的曱甴，可用水稀釋肥皂或洗潔精（比例為8:1），再倒入噴壺備用，見到蟑螂時噴曬，可令牠窒息，當中洗潔精效果較好。

▲ 噴曬肥皂水或洗潔精水。

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康

立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣