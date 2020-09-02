【口罩檢測】K Kwong檢測中港台越德菲印口罩過濾效能　18款口罩檢測結果完整名單【附圖】

▲ K Kwong檢測18款口罩檢測結果完整名單。

新冠肺炎疫情持續，香港口罩及防疫用品協會8月31日再測試了市面18款口罩的過濾能力及壓力差，測試的口罩包括中、港、台、越、德、菲、印尼等地製造的口罩。結果發現，有3款口罩過濾率較低，包括1製菲律賓製、1款印尼製及1款中國製。

18款口罩檢測結果：

結果顯示18款口罩中，有15款MPPS過濾率均逾90%，表現優秀。本輪MPPS過濾率表現最好為本港製造的：Vannex ASTM 3/Type IIR：MPPS 99.5%。

所有口罩檢測結果：

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至於表現較差的有3款，分別是中國製Gratus、印尼製HOPE及菲律賓INDOPLAS口罩，平均MPPS過濾率分別為36.5%、36.1%及30.7%。

透氣度比較：

如在過濾率逾90%的口罩中比較透氣度，台灣製淨新A+口罩、本一口罩、德國D-Touch口罩、BLK Mask Respirator、Billion Honest較為透氣。

首兩輪檢測結果：

【口罩檢測】K Kwong檢測25款中港台韓越製口罩 2款中國製口罩過濾率僅約35%【附完整名單】

【港產口罩】K Kwong主持檢測19款口罩 港產口罩表現比日本三次元更好【附完整名單】

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責任編輯：楊宛茜