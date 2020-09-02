【堂食優惠】Red Lobster重推限時$1超值牛扒優惠 點活龍蝦菜式加1蚊送7安士西冷牛扒
精明消費 12:45 2020/09/02
疫情期間，來自美國的人氣海鮮餐廳Red Lobster經常推出優惠，而曾經極受歡迎的$1超值牛扒優惠會再度回歸。
由即日起至9月15日期間，逢星期一至五任何時段，堂食客人凡點選任何活龍蝦菜式，即可以$1超值價追加7安士USDA西冷牛扒1份（原價：$188），並附上兩款配菜。
活龍蝦加上西冷牛扒的配搭，即相當於以超值價錢享用平日餐廳供應的招牌Surf ‘n’ Turf 海陸雙鮮，而且同樣配搭免費車打芝士鬆餅。
活龍蝦菜式有6款選擇，各以不同烹調方式煮成，全部活龍蝦均於落單後即時從店內龍蝦缸中新鮮即撈即煮。
精選煮法包括有最簡單的美式蒸活龍蝦（$318/1磅起）及刺激開胃的辣子腰果炒龍蝦（$378/1磅起）等，讓客人大飽口福。
而喜歡經典粵菜風味的，可選擇餐廳獨特的港式地道避風塘炒龍蝦（$378/1磅起），選用辣椒及乾蒜翻炒，香口惹味。或可選西式煮法，如蘑菇忌廉焗龍蝦、意式辣味活龍蝦及葡式莫奈芝士醬炒龍蝦（$398/1磅起）。
Red Lobster香港分店
地址：香港銅鑼灣Fashion Walk加寧街8號地下
電話：2261 2996
營業時間：
周一至周五11:30am－9pm
周六及周日10am－9pm
記者：黃依情