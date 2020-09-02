【堂食優惠】Red Lobster重推限時$1超值牛扒優惠　點活龍蝦菜式加1蚊送7安士西冷牛扒

▲ Red Lobster人氣$1超值牛扒優惠再度回歸，凡點任何活龍蝦菜式即可以$1追加7安士西冷牛扒1件。（餐廳提供）

疫情期間，來自美國的人氣海鮮餐廳Red Lobster經常推出優惠，而曾經極受歡迎的$1超值牛扒優惠會再度回歸。

由即日起至9月15日期間，逢星期一至五任何時段，堂食客人凡點選任何活龍蝦菜式，即可以$1超值價追加7安士USDA西冷牛扒1份（原價：$188），並附上兩款配菜。

▲ $1優惠價USDA西冷牛扒均附上兩款配菜，份量十足。（餐廳提供）

活龍蝦加上西冷牛扒的配搭，即相當於以超值價錢享用平日餐廳供應的招牌Surf ‘n’ Turf 海陸雙鮮，而且同樣配搭免費車打芝士鬆餅。

活龍蝦菜式有6款選擇，各以不同烹調方式煮成，全部活龍蝦均於落單後即時從店內龍蝦缸中新鮮即撈即煮。

精選煮法包括有最簡單的美式蒸活龍蝦（$318/1磅起）及刺激開胃的辣子腰果炒龍蝦（$378/1磅起）等，讓客人大飽口福。

▲ 葡式莫奈芝士醬炒龍蝦，每磅$398。（餐廳提供）

而喜歡經典粵菜風味的，可選擇餐廳獨特的港式地道避風塘炒龍蝦（$378/1磅起），選用辣椒及乾蒜翻炒，香口惹味。或可選西式煮法，如蘑菇忌廉焗龍蝦、意式辣味活龍蝦及葡式莫奈芝士醬炒龍蝦（$398/1磅起）。

Red Lobster香港分店

地址：香港銅鑼灣Fashion Walk加寧街8號地下

電話：2261 2996

營業時間：

周一至周五11:30am－9pm

周六及周日10am－9pm

記者：黃依情