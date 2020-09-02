【開學壓力】仔女開Zoom上網課要全屋安靜　港媽怕入鏡發出聲音︰要靜靜哋匿埋似賊仔

▲ 本港中小學生在家中網上開學，有家長怕騷擾到小朋友，不可發出聲響、怕入鏡，大感壓力。

全港中小學將於本月23日起分階段恢復面授課堂，現時很多中小學幼稚園生都用Zoom上網課。昨日開學日，不少港媽都在網上分享孩子上Zoom的情況，更表示原來家長都會壓力大，怕在家騷擾到小朋友，不可以發出任何聲響、不可亂走動，有港媽更笑言自己像賊，要在家中躡手躡腳。

孩子上網課全屋要靜

有港媽昨日（1日）在網上討論區《親子王國》開帖文問及小朋友用Zoom的情況，港媽紛紛分享感受，表示孩子的上堂時間不一樣，由8時至10時不等，有兩孩家長分享孩子上網課及午飯時間錯開，才不會太混亂。然而，孩子上Zoom時會收音，故此家中需要保持安靜，家長表示感到大壓力。

兩個中學生兩間學校，兩個不同時間食lunch，學校要求學生開咪，我都要安靜，不睇電視，上bk（Baby Kingdom討論區），估不到原來仔女在家zoom上堂，我都有壓力。

港媽指自己如同賊

談及孩子上Zoom，在家的爸媽大感壓力，不少港媽表示贊同及大有共鳴。有2孩同時上Zoom的港媽笑言自己如同賊，在家中要躡手躡腳、不動聲色。

阿女喺房上緊Zoom叫我哋唔好入去，阿仔喺廳上緊又話唔好行嚟行去驚入咗鏡，搞到要靜靜哋匿埋喺間房度，好似做賊咁！

環境不大無處容身

孩子上網課、丈夫在家工作要視像開會，家中的環境真的要似圖書館般寧靜。有網民媽媽指出孩子待在房，丈夫在廳工作，她就待在自己房間玩手機或睡覺 盡量不影響對方。另有港媽慨嘆家中環境不大，幸而丈夫不再在家工作，否則加上兩孩上zoom，自己會無處容身。

老公昨天開始返公司啦，不再WFH（Work from Home），否則我無位坐，香港地間屋有幾大，兩個zoom，1個WFH，我可能只可以坐廚房……

學童上網課需要持續一段時間，媽媽不想在家打擾孩子而壓力爆煲，各出奇謀打發時間，有的表示會開電視但不開聲只看字幕，有的表示會外出剪頭髮去打發時間。

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責任編輯：王明芳