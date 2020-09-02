馬宣立指無法肯定陳彥霖是否溺斃　質疑內衣褲較緊身難以被海水沖走

▲ 醫生馬宣立今以專家證人身分作供，他質疑陳彥霖溺斃的說法。（陳永康攝）

15歲少女陳彥霖的屍體於去年9月浮屍海面，死因研訊今（2日）續。專家證人醫生馬宣立供稱，死者屍體被解剖時，發現兩邊胸腔內液體約有500毫升差異，馬質疑若死者溺斃，兩邊肺部流到胸腔的液體量應該相近，認為無法肯定死者溺斃。馬另指屍體赤裸甚為可疑，認為內衣褲等衣物較緊身，難以被海水沖走。

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醫生馬宣立今以專家證人身份作供，馬現於香港大學醫學院病理學系擔任教職及從事法醫工作。馬供稱，今年5月25日收到警方提供的資料，包括死者陳彥霖的驗屍報告，他同意報告指死因無法確定的說法，只是對於溺斃的可能性有所質疑。

馬解釋，遇溺是指當人身處水中，吸入水及無法呼吸直到死亡。若死者於遇溺後即時被救起，死者口鼻可能會有白泡，而死者肺部因為入水而會變重，肺部亦會出現水性肺氣腫。

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馬供稱，根據驗屍報告，是次研訊死者的屍體肺部已出現腐化，兩邊肺部的重量分別為347克及287克，但因肺部腐化而流出胸腔的液體卻有差異，其中左胸腔液體達550毫升，而右胸腔液體僅有50毫升，若死者在水中溺斃，兩邊胸腔液體份量應該相約。馬指死者胃部沒有液體，若死者溺斃，胃部亦應會入水，而若死者喉嚨括約肌非常敏感，使海水難以進入，肺部亦應該不會入太多水。

馬又供稱，他留意到驗屍報告中，法醫沒有檢驗屍體腎臟及骨髓中的藻類。馬指，若死者是溺斃，在吸入海水時亦會吸入海水中的藻類，並且流入血液中，若透過對比屍體內的藻類及死者體內，便可以確認死者是否溺斃以及遇溺地點。

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死因研訊主任指出，早前解剖屍體的法醫作供時指，因為香港海域沒有藻類，所以沒有作出藻類檢驗。馬認為，可能雙方在理解上有問題，但全球甚少地方沒有藻類，但由於藻類須透過顯微鏡尋找，過程費時，香港在這方面經驗不足。馬又提及，他已經很多年沒有進行藻類檢驗，而且香港沒有資料庫，故無法透過對比藻類確認遇溺地點。

馬又供稱，死者屍體赤祼這一點令他感到不安，雖然屍體陰道沒有發現精液，而且沒有被性侵痕跡，但亦不排除受海水影響，故屍體赤裸這一點亦無法解釋。死因裁判官問及馬，雖然情況非常可疑，但以解剖學而言，是否無任何證據可以證明任何事情。馬同意。

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死因研訊主任向馬指出，早前陪審團曾問及，關於屍體衣物是否有可能因屍體發脹而破裂，或被海浪沖走。馬回應，若是一件鬆身衣物，的確有被沖走的可能性，但內衣褲等衣物普遍較緊身，「唔係咁易沖走」。

陪審團問及馬，死者清醒下墜海遇溺、死者昏迷下墜海遇溺，以及死者死後才被棄置海中，在上述3種情況下，死者的肺部會有何分別。馬回應指，若死者清醒下墜海，因為有掙扎過程，肺部入水量應少於昏迷墜海遇溺，若墜海時已死亡，肺部則不會入水。

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另外，今年7月，馬曾見證死者母親何姵誼被提取口腔樣本，用作鑑別死者與何的母女關係，馬今天亦於庭上認出何；何自上周四（27日）起沒有到庭旁聽，今天再度到庭。研訊明續。

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記者：王仁昌