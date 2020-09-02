【打卡必買】唐記包點推出My Melody中式包點系列　萌爆粉紅色Melody嘜頭紅豆包加公仔包裝紙

▲ My Melody紅豆包，每個$18。（餐廳提供）

Sanrio粉絲要留意！主打外賣中式包點及點心的唐記包點，最近與「My Melody」首度合作大玩crossover，推出3款造型可愛的My Melody包點系列，由即日起上架。

My Melody包點系列有3款產品，包括有每日限量發售的My Melody紅豆包、雙色餃點心盒及菜肉包，全部是粉紅色，非常夢幻。

▲ My Melody與唐記包點首度合作推出中式包點系列，有3款賣相可愛的新品。（餐廳提供）

My Melody 紅豆包（$18）

每日限量發售的My Melody紅豆包，是立體造型My Melody，帶上白色蝴蝶結，非常可愛，餡料則是綿密紅豆。這款包是以凍包形式推出，蒸之前可以影相打卡，待水滾後蒸8分鐘便可。

▲ My Melody 雙色餃點心盒，每盒$25。（餐廳提供）

My Melody 雙色餃點心盒（$25/盒）

1盒4件的雙色餃點心盒，包括有2件白色的蝦餃及2件粉紅色的菜肉餃，爽口彈牙。

▲ My Melody 菜肉包，每個$8.5。（餐廳提供）

My Melody 菜肉包（$8.5/個）

菜肉包向來是唐記包點的招牌熱賣產品，這次換上全新粉紅色，並印上My Melody點心蒸籠公仔，賣相趣致。

而一系列新品均襯上專屬的My Melody粉紅色圖案包裝盒及膠袋，帶給粉絲們無限驚喜。

3款My Melody新品會由即日起於指定唐記包點、唐包點及巧手製作分店全日供應。

記者：黃依情