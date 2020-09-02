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【細So出軌】細So情史多曾秘戀葉佩雯　藝人車泳希被推測是偷食事件主角

娛樂 13:49 2020/09/02

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細So情史十分豐富。

現年41歲前商台DJ細So（蘇耀宗）被揭背妻出軌，育有兩子的細So，昨日被傳媒揭破跟一位KOL「阿B」展開孽緣兩年多，雖經營的好丈夫好爸爸形象受到考驗，但細So最後獲太太原諒，事件似告一段落，但網民對細So的出軌對象十分好奇，更由細So的朋友圈中逐一查找誰是「阿B」。

現年40歲的細So，曾主持多個商台節目，包括《903專業推介》、《蘇耀一個鐘》等，細So於2011年與旅遊記者陳穎楠（Wing）結婚，有兩名孩子。數年前一家由港島搬入貝澳，希望過簡單寧靜的生活。

今年5月細So遭商台解僱後，太太阿Wing陪丈夫走出難關陪關並兼顧養家。

細So跟現任太太結婚兩年，共伴起跌。（經濟日報圖片）

可是細So卻一直背妻出軌，被揭破過去兩年半跟KOL「阿B」於葵涌租了一個單位偷情。細So更向「阿B」表示與太太感情已轉淡，直至「阿B」朋友看不過眼細So的所作所為，向傳媒爆料始揭細So一直在公眾面前的愛妻號假面具。

細So共歷兩段婚姻，有指結婚前已情史豐富，據Eric Kwok曾接受訪問稱，太太葉佩雯以前曾跟細So拍拖。而細So好友森美亦曾指其「商台韋小寶」。

同叫袔Wing前妻，現跟商台商層林若寧有幸福家庭。（取自IG）

對阿Wing女子情有獨鍾

細So首任妻子張詠妍（阿Wing），同在商台工作，有指細So對方有男友仍展追求，最後成功娶得阿Wing，可是婚姻僅維持三年，有傳細So當時已跟同叫阿Wing陳頴楠（即現任太太）戀上，而前妻後來嫁予商台高層林若寧。

因細So似對叫Wing的女子情有獨鍾，網民疑細So早前偷食對象「阿B」應同叫Wing，故在其社交平台搜尋，發現細So跟藝人車泳希有共同朋友圈子，車泳希IG亦以Wing為名字。

當藝人的車泳希被捲入細So出軌事件。（取自IG）

【細So出軌】認背妻偷食獲太太原諒　細So留家做木工修補關係︰有空間思考

在車泳希的IG中，可見她有帶著一條黑色手繩，跟細So早前常戴著的手繩款式相若，而細So此手繩約戴了兩年，跟其出軌時間接近。

不過，有傳媒聯絡車泳希經理人，卻未獲正面回應。

細So在商台工作多年，跟不少藝人都熟稔。（取自IG）

之後車泳希在其IG動態留言：「多謝咁多位網友和記者的關心，我同男友關係好好，你哋所講嘅人唔係我啊！」

而細So昨日深夜出po，坦承出軌並向太太道歉，他跟太太亦有共識，不再會公開談及事件。

細So承認出軌向太太道歉　【上一頁

撰文 : TOPick柴犬出動

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