【防疫措施】周五起延長晚市堂食至晚上10時　重開健身室按摩院及部分室內及戶外運動場

▲ 政府在9月4日起延長晚市堂食至晚上10時。

本港新冠肺炎疫情緩慢回落，港府上周五(28日)起延長社交距離措施多7天，當中晚市堂食放寬至9時、戲院及美容院等可獲有條件重開，而戶外運動亦可豁免戴口罩，措施有效期明日(3日)屆滿。食衞局局長陳肇始聯同民政事務局局長徐英偉今日下午公布最新安排。

【新冠肺炎】消息：本港今日新增約8宗確診個案

食衞局局長陳肇始宣布，因應疫情最新情況，當局將進一步放寬社交距離措施，包括延長晚市堂食至晚上10時，惟入坐人數仍不可逾半，重開溜冰場以外健身室、按摩院等處所亦可重開，措施將於周五(9月4日)凌晨起生效，為期7天。

她稱，每日仍然疫情嚴峻，新增個案不少，不少專家指出於未有有效疫苗時，病毒不會離開，將依然與大家並存，未來一段日子可能會有零星個案，近日的確診數字慢慢回落，惟未算是穩定，強調仍要保持防疫警覺。

被問及為何食肆晚市堂食僅延長一小時，陳肇始解釋，早前晚市堂食延長至9時，亦聽到好多市民聲音，表示下班較晚「食飯好趕」，而業界亦提出好多意見；惟進餐不戴口罩時間愈長，感染風險愈大，認為於各方面平衡下可有條件開放，包括於人數上有所限制及加強感染措施。

有關防疫措施的規例包括香港法例第599F章《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》、第599G章《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》、第599I章《預防及控制疾病（佩戴口罩）規例》。

獲放寬的社交距離措施:

停止堂食的時段改為每天晚上10時至翌日早上4時59分，特定處所除外。

餐飲處所內的顧客數目不得超過該處所通常座位數目的一半，並不得多於二人同坐一桌，食桌之間須至少有1.5米距離或設有隔板。其他規定和限制繼續維持，包括處所內人士除飲食外必須一直佩戴口罩、為進入處所的人士量度體溫等。

表列處所方面，除早前電影院、美容院、部分涉及較少身體接觸活動的戶外運動場所如網球場在符合相關規定和限制下可獲開放外，周五起健身室、按摩院等處所亦可重開。

不過群組聚集方面，除獲豁免者，繼續禁止在公眾地方進行二人以上的群組聚集。

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記者：陳正怡