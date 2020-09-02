【勢利親戚】Band3生DSE努力考獲17分被親戚揶揄　媽媽一句暖心鼓勵重燃鬥志

▲ 有Band3中學應屆考生於DSE考獲17分，惟被上流親戚冷嘲熱諷，惟媽媽暖心一句鼓勵他。

儘管結果並非圓滿，但盡自己最大努力，也會對得起自己。一名Band3中學的應屆DSE考生於社交媒體分享，指自己DSE成績雖未能考入大學，惟意外地考獲17分，他感到又震驚又開心，家人亦非常滿意成績。然而，近日他們一家三口出席家庭聚會時，被「上流親戚」冷嘲熱諷，揶揄其成績差更落父母面，令他深感自卑。幸好，考生媽媽不介意，甚至安慰鼓勵他。

一名應屆DSE考生於Facebook專頁「名校secret」發文，指自己在Band3的中文中學讀書，因家人工作忙碌，從小沒有監督功課或催谷讀書，而他本來的自覺性較低，上中學後更終日無所事事 ，「我冇嗜好冇興趣冇目標，讀書都係好Hea」。

DSE獲17分讀高級文憑

DSE派成績前，他更打定輸數來年需讀基礎文憑，沒想到最後達5科2級成績，

Best 6仲有17分， 雖然都係過唔到大學門檻，但都幾震驚下，開心到癲咗。

至於家人對於他不用讀基礎文憑感到非常開心，最後他修讀高級文憑。

上流親戚冷嘲熱諷

不過，日前他們一家3口出席家庭聚會，他形容親戚們都是「好有錢同好勢利嘅人」，當天一直拿他與親戚同屆的女兒作比較，考生有自知之明沒有任何羨慕或妒忌，

我自己知道自己有幾多斤両，好感恩我父母從來都唔會將我同人哋比較。

可是，其他親戚當他們一家人透明，即使用餐、打麻雀都無視他們的存在。其中一名親戚更在臨走前對他媽媽說，

一早叫你每個月用幾千蚊俾佢補下習就唔使咁啦。

更指著他說，「你呀！努力啲啦下。」

因成績差落父母面感到自卑

考生那刻被親戚的言論嚇驚，但令他最心痛的是，媽媽竟然回答說，

係囉！最衰我哋搵得少，俾唔到最好嘅學習環境佢。

考生回到家後反鎖在房間內，之後2天沒有與媽媽對話，「我人生第一次咁自卑，一方面覺得自己考唔入大學令阿爸阿媽好無面，一方面感覺到上流嘅親戚都唾棄低學歷嘅我哋一家人，好無奈。」

媽媽鼓勵兒子重燃鬥志

媽媽最明白兒子，她知道兒子不開心反安慰他，「阿仔，你已經好叻，入唔入到大學，我哋真係唔介意，你已經叻過爸爸媽媽，就算你以後做啲咩，做得叻唔叻都好，只要對得住天地良心、爸爸媽媽就可以」。

網民：努力讀書上大學

網民看畢帖文紛紛留言為考生打氣，「只要你HD讀得好，入大學絕對唔係夢」、「識好多人都係由ASSO或HD上大學啦，唔係由DSE上」及「人比人比死人，每個人起步都唔一樣，去到自己想去嘅目標先至係最緊要」。不少人羨慕考生有個明白事理的媽媽。

你媽媽唔嬲你之餘仲反過黎安慰你，證明佢真係好愛你，愛你仲多過佢自己。

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責任編輯：王明芳