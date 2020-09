【港姐2020】出爐香港小姐冠軍與頭號粉絲撐枱腳　謝嘉怡仍未敢相信夢相已成真

今年出爐港姐冠軍、混血兒謝嘉怡(Lisa)因為率直活潑獲網民歡心,更被封為「最可愛Lisa姐」。

謝嘉怡在港姐競選當晚於台上表示:「我爸爸喺我未識行嘅時候已經想我選港姐」在今日(9月2日),Lisa在個人IG寫道仍未敢相信夢相成真當選港姐冠軍,同時上載與其「最忠實粉絲」----她的型佬爸爸撐枱腳的合照。

相中的謝嘉怡貫徹其貼地親民形象,以素顏出鏡,身穿工人褲十分樸素,獲不少網民稱讚既貼地又靚女。

謝嘉怡在IG全文如下

Good morning Hong Kong!

Spending some quality time with my biggest supporter today.

Still can’t believe that I have achieved Miss HK!

It has been our dream for so long, and it has finally come true. Hope you all have a lovely day! And most importantly keep safe.