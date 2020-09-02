  • 34°C
香港時間 : 2020902日 (週三) 14:20
靚太生活雜誌

會員專區

專題:多元創新 成就專才

熱門關鍵字 : 港姐2020 消委會 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 派錢1萬
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【港姐2020】出爐香港小姐冠軍與頭號粉絲撐枱腳　謝嘉怡仍未敢相信夢相已成真

娛樂 13:55 2020/09/02

分享：

熱門 港姐2020 消委會 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 派錢1萬

今年出爐港姐冠軍謝嘉怡與型佬爸爸撐枱腳。

今年出爐港姐冠軍、混血兒謝嘉怡（Lisa）因為率直活潑獲網民歡心，更被封為「最可愛Lisa姐」。

謝嘉怡在港姐競選當晚於台上表示：「我爸爸喺我未識行嘅時候已經想我選港姐」在今日（9月2日），Lisa在個人IG寫道仍未敢相信夢相成真當選港姐冠軍，同時上載與其「最忠實粉絲」----她的型佬爸爸撐枱腳的合照。

相中的謝嘉怡貫徹其貼地親民形象，以素顏出鏡，身穿工人褲十分樸素，獲不少網民稱讚既貼地又靚女。

謝嘉怡在IG全文如下

Good morning Hong Kong!

Spending some quality time with my biggest supporter today.

Still can’t believe that I have achieved Miss HK!

It has been our dream for so long, and it has finally come true. Hope you all have a lovely day! And most importantly keep safe.

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【港姐2020】蘇格蘭混血兒謝嘉怡留港發展　出爐港姐冠軍Lisa由肥媽提名參賽【有片】
12:14 2020/08/31
【港姐2020】蘇格蘭混血兒謝嘉怡留港發展　出爐港姐冠軍Lisa由肥媽提名參賽【有片】
【港姐2020】香港小姐幕後花絮麥明詩馮盈盈集郵　何依婷與高層密密斟【多圖】
16:27 2020/08/31
【港姐2020】香港小姐幕後花絮麥明詩馮盈盈集郵　何依婷與高層密密斟【多圖】
【港姐大學】蘇格蘭混血謝嘉怡畢業後任手術室護士　解構出爐港姐冠軍名牌大學【多圖】
19:48 2020/09/01
【港姐大學】蘇格蘭混血謝嘉怡畢業後任手術室護士　解構出爐港姐冠軍名牌大學【多圖】
香港小姐 爸媽心聲 家庭關係 娛樂人物職業 TVB

最高瀏覽

【背妻出軌】前商台DJ細So被指背妻偷食　蘇耀宗出軌跟KOL展不倫戀兩年
19:12 2020/09/01
【背妻出軌】前商台DJ細So被指背妻偷食　蘇耀宗出軌跟KOL展不倫戀兩年
【細So出軌】歷兩段婚姻努力建好爸爸形象　細So被商台解僱太太陪走出低谷
20:23 2020/09/01
【細So出軌】歷兩段婚姻努力建好爸爸形象　細So被商台解僱太太陪走出低谷
【港鐵斬人案】將軍澳站尋仇斬人案　護衛員頸部受傷大量出血死亡
19:45 2020/09/01
【港鐵斬人案】將軍澳站尋仇斬人案　護衛員頸部受傷大量出血死亡