【港姐2020】出爐香港小姐冠軍與頭號粉絲撐枱腳 謝嘉怡仍未敢相信夢相已成真
娛樂 13:55 2020/09/02
今年出爐港姐冠軍、混血兒謝嘉怡（Lisa）因為率直活潑獲網民歡心，更被封為「最可愛Lisa姐」。
謝嘉怡在港姐競選當晚於台上表示：「我爸爸喺我未識行嘅時候已經想我選港姐」在今日（9月2日），Lisa在個人IG寫道仍未敢相信夢相成真當選港姐冠軍，同時上載與其「最忠實粉絲」----她的型佬爸爸撐枱腳的合照。
相中的謝嘉怡貫徹其貼地親民形象，以素顏出鏡，身穿工人褲十分樸素，獲不少網民稱讚既貼地又靚女。
謝嘉怡在IG全文如下
Good morning Hong Kong!
Spending some quality time with my biggest supporter today.
Still can’t believe that I have achieved Miss HK!
It has been our dream for so long, and it has finally come true. Hope you all have a lovely day! And most importantly keep safe.
撰文 : TOPick柴犬出動