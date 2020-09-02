旺角一食肆疑遭爆竊　損失有待點算

▲ 食肆捲閘半開。（黃傑偉攝）

旺角一食肆疑發生爆竊案。今早(2日)10時26分，警員巡經旺角西南菜南206號地下，發現一間食肆捲閘半開，升降電制箱被撬開，懷疑遭爆竊。

▲ 食肆升降電制箱被撬開。（黃傑偉攝）

警方隨即通知負責人回店點算，警員正翻看閉路電視調查中。

▲ 負責人回店點算損失。（黃傑偉攝）

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記者：黃傑偉