旺角一食肆疑遭爆竊 損失有待點算 社會 14:02 2020/09/02 分享： 熱門 港姐2020 消委會 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 派錢1萬 ▲ 食肆捲閘半開。（黃傑偉攝） 旺角一食肆疑發生爆竊案。今早(2日)10時26分，警員巡經旺角西南菜南206號地下，發現一間食肆捲閘半開，升降電制箱被撬開，懷疑遭爆竊。 ▲ 食肆升降電制箱被撬開。（黃傑偉攝） 警方隨即通知負責人回店點算，警員正翻看閉路電視調查中。 ▲ 負責人回店點算損失。（黃傑偉攝） 實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS 訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2 記者：黃傑偉 相關文章 【限聚令】消息：考慮放寬個別處所 健身室、按摩院可以有條件重開 今日 11:01 【限聚令】消息：考慮放寬個別處所 健身室、按摩院可以有條件重開 【新冠肺炎】消息：本港今日新增約8宗確診個案 今日 10:34 【新冠肺炎】消息：本港今日新增約8宗確診個案 【晚市堂食】消息：政府考慮疫情放緩 晚市堂食可放寬一小時至晚上十時 今日 11:29 【晚市堂食】消息：政府考慮疫情放緩 晚市堂食可放寬一小時至晚上十時