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旺角一食肆疑遭爆竊　損失有待點算

社會 14:02 2020/09/02

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熱門 港姐2020 消委會 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 派錢1萬

食肆捲閘半開。（黃傑偉攝）

旺角一食肆疑發生爆竊案。今早(2日)10時26分，警員巡經旺角西南菜南206號地下，發現一間食肆捲閘半開，升降電制箱被撬開，懷疑遭爆竊。

食肆升降電制箱被撬開。（黃傑偉攝）

警方隨即通知負責人回店點算，警員正翻看閉路電視調查中。

負責人回店點算損失。（黃傑偉攝）

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記者：黃傑偉

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