【防疫措施】限聚令維持2人　按摩院健身中心9月4日起獲有條件重開

▲ 港府交代最新防疫措施安排。（陳靜儀攝）

新冠肺炎疫情有所緩和，港府決定維持「限聚令」維持上限2人，周五（4日）起生效，為期7日；食肆堂食周五（4日）凌晨零時起，可放寬1小時至晚上10時，其他防疫限制維持不變，包括只可2人一枱、食肆入座率不可超過一半、進入前要量體溫等。

食物及衞生局局長陳肇始和民政事務局局長徐英偉今日（2日）交代最新調整的防疫措施。陳肇始強調，由於社區仍存有一些不明源頭個案，防疫措施不能同一時間放寬太多，必須小心謹慎，以免整體感染風險會增加，但認為可在防疫新常態下仍可有序地逐步放寬，至於下一階段會否再有放寬，要再按疫情及全民自願檢測計劃的結果，再作決定。

另外，港府繼上周率先允許戲院、美容院重開後，今日（2日）宣布健身中心、按摩院本周五（4日）起亦可有條件重開，部分室內及戶外運動場亦可於同日重開，但業界須遵守若干防疫規例。

陳肇始解釋，重開部分表列處所，是平衡了業界意見及市民訴求，亦希望市民可進行一些身心健康的運動。徐英偉稱，健身中心獲重開後，場內人士要佩戴口罩，健身器材間要保持1.5米距離等；當局會在全民自願檢測計劃完成後，視乎疫情最新進展考慮會否再重開更多康文場所。

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記者：陳曉瑩