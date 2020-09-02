  • 32°C
香港時間 : 2020902日 (週三) 15:53
靚太生活雜誌

會員專區

專題:多元創新 成就專才

熱門關鍵字 : 港姐2020 消委會 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 派錢1萬
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【防疫措施】限聚令維持2人　按摩院健身中心9月4日起獲有條件重開

社會 15:03 2020/09/02

分享：

熱門 港姐2020 消委會 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 派錢1萬

港府交代最新防疫措施安排。（陳靜儀攝）

新冠肺炎疫情有所緩和，港府決定維持「限聚令」維持上限2人，周五（4日）起生效，為期7日；食肆堂食周五（4日）凌晨零時起，可放寬1小時至晚上10時，其他防疫限制維持不變，包括只可2人一枱、食肆入座率不可超過一半、進入前要量體溫等。

食物及衞生局局長陳肇始和民政事務局局長徐英偉今日（2日）交代最新調整的防疫措施。陳肇始強調，由於社區仍存有一些不明源頭個案，防疫措施不能同一時間放寬太多，必須小心謹慎，以免整體感染風險會增加，但認為可在防疫新常態下仍可有序地逐步放寬，至於下一階段會否再有放寬，要再按疫情及全民自願檢測計劃的結果，再作決定。

另外，港府繼上周率先允許戲院、美容院重開後，今日（2日）宣布健身中心、按摩院本周五（4日）起亦可有條件重開，部分室內及戶外運動場亦可於同日重開，但業界須遵守若干防疫規例。

陳肇始解釋，重開部分表列處所，是平衡了業界意見及市民訴求，亦希望市民可進行一些身心健康的運動。徐英偉稱，健身中心獲重開後，場內人士要佩戴口罩，健身器材間要保持1.5米距離等；當局會在全民自願檢測計劃完成後，視乎疫情最新進展考慮會否再重開更多康文場所。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

記者：陳曉瑩

相關文章

【新冠肺炎】消息：本港今日新增約8宗確診個案
今日 10:34
【新冠肺炎】消息：本港今日新增約8宗確診個案
【口罩檢測】K Kwong檢測18款中港台越德菲印口罩　一款口罩過濾率最低僅30%【附完整名單】
今日 13:27
【口罩檢測】K Kwong檢測18款中港台越德菲印口罩　一款口罩過濾率最低僅30%【附完整名單】
【居屋2020】新居屋及白居二9月10日接受申請　4大新居屋屋苑料折扣或增至57折
今日 10:30
【居屋2020】新居屋及白居二9月10日接受申請　4大新居屋屋苑料折扣或增至57折
運動 疫情 按摩 健身 陳肇始 徐英偉 食物及衞生局 民政事務局 新冠肺炎疫情

最高瀏覽

【背妻出軌】前商台DJ細So被指背妻偷食　蘇耀宗出軌跟KOL展不倫戀兩年
19:12 2020/09/01
【背妻出軌】前商台DJ細So被指背妻偷食　蘇耀宗出軌跟KOL展不倫戀兩年
【細So出軌】歷兩段婚姻努力建好爸爸形象　細So被商台解僱太太陪走出低谷
20:23 2020/09/01
【細So出軌】歷兩段婚姻努力建好爸爸形象　細So被商台解僱太太陪走出低谷
【港鐵斬人案】將軍澳站尋仇斬人案　護衛員頸部受傷大量出血死亡
19:45 2020/09/01
【港鐵斬人案】將軍澳站尋仇斬人案　護衛員頸部受傷大量出血死亡