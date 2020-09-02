【險象環生】唐狗危坐車尾箱恐被夾頭拋出　網民怒斥涉虐畜主人︰沒資格養狗

▲ 本港疑有狗主涉虐畜，將一隻唐狗放在車尾箱內，而私家車在行駛中。

本港懷疑有狗主涉虐畜，近日在網絡流傳一段影片，有關影片似是在小巴的乘客拍攝前方的私家車，見私家車車尾箱打開，有一隻啡黃色大型唐狗在車尾箱內，私家車在行駛中，險象環生。

唐狗危坐車尾箱

有名訓犬師今日（2日）下午在facebook專頁「Dog Trainer Ka Lok 專業犬隻訓練師」發佈了一段短片，有關影片是朋友發給該名訓犬師，有一隻啡黃色大型唐狗在車尾箱內，私家車在行駛中，周圍的環境見有村屋建築物，而馬路前方很多車，包括多輛私家車及一架紅色的士。發佈影片的訓犬師感到非常憤怒，直斥該狗主︰

依位狗主可唔可以唔好將狗放係尾箱？ 可唔可以顧返狗狗嘅安全 ！

危害犬隻及道路使用者

很多人視寵物如家人及子女，就算不善待也不要傷害。轉載影片的訓犬師大嘆該狗主有否子女，要將心比己，何以會叫孩子危坐車尾箱，此舉非常危險，包括對於犬隻及其他道路使用者。

你有冇仔女丫？不如叫你啲仔女坐尾箱丫！ 咁樣真係好危險！點解唔將狗放番入車廂入面？

唐狗恐被夾頭及拋出馬路

在影片中，似是有小巴乘客拍攝前方的私家車，見私家車車尾箱打開了，有一條白繩綁在車尾。車尾箱內有一隻成犬啡黃色唐狗探頭而出，牠像未有很緊張，似不是第一次危坐車尾箱內。唐狗恐有夾頭及被拋出馬路的危機，如果車尾箱突然關上，犬隻受困易有窒息的風險，隨時沒命。

未知道駕駛私家車司機是否狗主，但有關司機涉不善待動物、有虐畜之嫌。網民紛紛大罵狗主，表示做法過份，沒資格養寵物，可以控告狗主虐待動物，而有網民分析︰「一定係唔想整污糟車廂就擺佢入車尾箱」，認為主人很可恥。

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責任編輯：熊詠思