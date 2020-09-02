▲ 警方拘15人涉及詐騙抗疫基金資助涉387萬元，有被捕人士同日為17間假美甲店登記。（資料圖片）

為支援受疫情影響的行業，政府早前透過「防疫抗疫基金」向企業發放資助。警方繼7月初首次偵破涉及抗疫基金的詐騙案外，近日再拘捕15人，涉以虛假資料、用公司名義申請抗疫基金，涉案金額達387萬元。

商業罪案調查科警司葉永林稱，警方繼7月7日拘捕2名男子，涉詐騙抗疫基金後，本月中再接獲防疫基金秘書處報案，懷疑有人提供虛假資料、文件，訛稱店舖有實體營運，籍此欺詐騙取抗疫基金中，向零售業、美容院、按摩院及派對房間提供的一次性資助。

警方經深入調查後，於8月27日及昨日採取拘捕行動，以涉及「欺詐」及「企圖欺詐」拘捕13男2女。

被捕人士年齡介乎31歲至61歲，報稱職業為商人，地盤判頭，保安員，退休人士及無業等。案情指，他們涉嫌利用虛假資料及文件，合共提交47項資助申請，當中包括38項零售業資助、9項美容院，按摩院及派對房間的申請。

申請者訛稱有關業務在資助計劃訂明的指定日期前已在營運。是次案件中涉及金額387萬港元，當中有2名被捕人士所提交的3項申請已獲批，涉及港幣24萬元。

商業罪案調查科總督察何銳娟表示，被捕人士的犯案手法可歸納為5大類，包括1.在抗疫基金的資助計劃公布後，向商業登記署申請登記新業務或為舊有業務開設分店，並提供虛假資料，訛稱有關業務於資助計劃訂明的指定日期前已在營運。

何銳娟又透露，其中一名被捕的48歲唐姓男保安員，有4月下旬時，同時申請了17間美甲店和2間零售店的商業登記，並訛稱每間店舖聘請了5名員工，企圖詐騙187萬元資助。

2.另一種手法，則是申請人申請將既有業務的性質改變成可獲資助的行業，意圖騙取資助。

3.申請人亦會提交虛假文件，如強積金付款證明書。其中一名31歲姓李的、報稱為商人的被捕女子，利用其家人過去的電費單或煤氣單以偽造地址證明，並提交虛假強積金付款結算書。她申請了9項資助，包括1個零售業、8個美容院的申請，意圖詐騙港幣88萬元。

▲ 部分被捕人士利用改圖，向政府訛稱店舖正在營運。（警方圖片）

▲ 亦有公司在劏房或其他單位，用自製的招牌或「易拉架」拍照，偽裝店舖正在營運。（警方圖片）

4.亦有疑犯將自己租用的單位，分租予不同店舖，意圖用同一地址，重覆申請資助。

5.最後，有疑犯用偽造圖片，訛稱其業務正在營運。例如用他人店舖的照片作後期製作，將招牌改成自己申請的名字，或在將簡陋的店舖招牌放在於工廈或住宅拍攝照片。

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記者：陳梓蔚