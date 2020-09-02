【婚禮醜聞】婚禮賓客收新娘偷情片揭曾被包養　摔角冠軍嬲爆悔婚準外父心臟病發

▲ 摔角冠軍在婚禮上發現新娘的不雅照，嬲爆悔婚。

新婚大喜日子，本來應與來賓同樂，度過甜蜜難忘的一天。然而，俄羅斯24歲摔角世界冠軍選手Zaurbek Sidakov日前迎娶愛人時，全場來賓竟都收到短訊，大爆新娘曾當過一名6旬富翁的情婦，甚至強有其性感私密照片及不雅影片，Zaurbek氣得立即取消婚事，新娘父親亦被激到心臟病發，需要緊急送院。

據《太陽報》報道，在2018及2019年兩奪世界摔角錦標賽冠軍的Zaurbek，近日以盛大婚禮迎娶女友Madina Pliyeva，邀請了逾500名賓客，收到逾8萬英鎊（將82萬港元）的賀禮。

賓客收新娘不雅影片

然而，在婚禮舉行期間，賓客手機卻先後狂響，原來大家都收到同一個短訊，打開全是Madina的不雅私密照片，短訊內寄更大爆Madina曾任職伴遊，更曾被一名60多歲億萬富翁包養。

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收到訊息後，Zaurbek怒不可遏，原來Madina過往一直以「富家女」身分包裝，讓Zaurbek信以為真，但當看到這短訊後當場崩潰，一把就抓起Madina的頭髮逼問，並當場取消婚事。而新娘的父親更心臟病發，需要緊急送院。顏面掃地的Zaurbek則被朋友拉走「清醒一下，以免魯莽行事」，現場獨留了新娘一人痛哭。

不過，事發後有Madina的朋友為她澄清，強調Madina來自富裕家庭，強烈否認她是富翁情婦，雖然她曾愛上一名已婚男子，但已是3年前的事，而那些私密照估計亦是當時拍下，她與Zaurbek在今年4月底才相識，並不了解她的過去。

然而，有另一名消息人士卻指出，Madina與富翁的關係，被富翁的妻子發現，對方盛怒下故意發放其私密照來報復，並破壞她的婚事。而娼禮取消後，Madina被安排送院留醫，出院後則躲在莫斯科一間公寓內。

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責任編輯：王俊賢