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【對抗濕疹】患濕疹4年雙手潰損甩皮床單佈滿皮屑　女子接受中醫治療6星期好轉【附紓緩方法】

醫生診症室 15:32 2020/09/02

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雙手有濕疹人士要避開觸碰指甲油、洗潔精、沐浴露等刺激皮膚的產品。

不少濕疹人士患處也會狂甩皮，既痛苦又尷尬。註冊中醫師李廣冀向TOPick分享一宗濕疹病例，一名婦人患濕疹約4年，雙手出疹，十分疼痛、痕癢，而且脫皮情況嚴重，甚至床單也佈滿皮屑。接受中醫治療6星期後，雙手皮膚好轉，脫皮情況不再。

雙手不斷脫皮　痛至無法扭毛巾

李醫師表示，該名患者約4年前感染幽門螺旋菌而出現胃炎，服用抗生素10天後出現濕疹。醫師解釋，感染幽門螺旋菌的人士通常有胃部不適症狀，如胃脹，消化不良，甚至會引發胃痛、胃炎。本港約有30%人口感染幽門螺旋菌，每10人就有3人感染，但非人人也會出現症狀；壓力大、飲食不定時的人出現症狀機會較大。

他估計，該患者服用抗生素未必適應，故身體狀態不穩定，但未知是否與濕疹有直接關係。濕疹最嚴重時，患者雙手皮膚潰爛、脫皮，整張床也佈滿皮屑，而且疼痛得無法扭毛巾、拉窗簾，洗澡、洗髮時也不能碰水。同時，患者有眼皮敏感、眼睛痕癢症狀。

該患者曾自行購買疑有類固醇的中藥藥膏塗抹，李醫師並不建議。求診中醫6星期，外塗醫師處方的中藥膏、內服中藥後，得以紓緩症狀，雙手不再脫皮，目前已回復正常。醫師指，雖然體內幽門螺旋菌已消失，但患者胃炎問題仍在，不一定完全康復。

紓緩及治療方法

李醫師指，需同時治療患者胃部不適及濕疹問題。

1. 外塗中藥膏：主要含苦參、蛇床子、地膚子、白鮮皮、甘草、薄荷等成分，有清熱涼血作用。

2. 內服中藥：有清熱解毒、止痕作用的中藥，有助改善睡眠質素、活血化瘀、紓緩經痛。

3. 避開致敏原：不能觸碰指甲油、洗潔精、沐浴露等刺激皮膚的產品，建議塗無香料、無添加的潤膚膏，平日戴手套以減少刺激皮膚。

4. 戒口：須戒吃容易誘發濕疹的特定食物：辣椒、酒精、蝦蟹、牛肉；盡量少吃有機會令濕疹加劇的食物：薑、蔥、蒜。

5. 康復後的飲食：宜進食清淡的蔬菜、水果，例如可吃蘋果、雪梨、火龍果、西瓜、香蕉等較淡味的水果。要避免進食糖分較高的食物，例如芒果、菠蘿、大樹菠蘿、珍珠奶茶等，這些食物均容易誘發濕疹。

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記者：黃泳欣

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