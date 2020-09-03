東涌生態資源豐富 重視保育有助推展旅遊

港人是旅遊常客，除食買玩外，也喜歡到日本及歐洲觀賞山河美景。新冠肺炎疫情令外遊暫時終止，有旅遊業人士指不少港人轉至參加本地生態遊，更驚覺這片石屎森林隱藏了很多優美景致。這與綠色力量的一項調查發現亦很吻合，當中大部分受訪市民認為東涌的生態及自然景觀很有吸引力。不過，付諸行動前往觀賞者卻相對較少，更有6成人擔心發展生態旅遊會對當地帶來負面影響。究竟為何有此落差？業界、政府及市民又如何能為平衡自然保育及生態旅遊克盡其責？

▲ 現為法定古蹟的東涌炮台 ，在區內是最為熟悉的歷史文化景點之一。

就該項以「東涌生態旅遊」為主題的問卷調查結果，綠色力量高級保育經理呂德恒表示，從中可見普遍市民認同東涌的生態旅遊資源豐富，但有感難以找到相關活動及資訊，以致僅3成人曾參與東涌生態旅遊，旅遊業界及政府在拓展這項機遇時，亦應關顧及做好東涌的保育工作，合力實踐真正的生態旅遊，即注重保護環境而又能惠及當地民眾的旅遊方式，以回應眾多市民對東涌河發展新市鎮及生態旅遊的憂慮，特別是「破壞原本的寧靜環境」，以及「加劇人為對生態的騷擾（如掘蜆、捉魚）」這兩方面。

▲ 東涌河的生態資源豐富，如何平衡自然保育與生態旅遊備受社會各界關注。

推網上交流 各界出謀獻策

為進一步探討東涌生態旅遊的發展與挑戰，綠色力量早前特別舉辦「東涌河保育與發展」網上交流會，廣邀來自旅遊業、學術界、紮根東涌地區的NGO，以至多個政府部門的代表出席，互相交流對東涌發展生態旅遊的意見及建議，以供當局作參考。

與會人士大都支持拓展東涌生態旅遊，讓更多人可欣賞這個地區蘊藏的珍貴自然資源及美景，而生態旅遊亦是對自然環境影響較低的旅遊模式，值得加以推廣，惟指政府與業界必須加強規管，注重自然保育環節，並關顧當地居民的感受，以免造成滋擾以至破壞環境，令好事變壞事。這項活動亦是《「賞．識東涌河」生態保育計劃》的一部分，有關計劃由綠色力量主辦、香港國際機場環保基金全力支持，自2018年開展，為期3年，今年正好以「生態旅遊」為主題。

▲ 東涌有不少歷史悠久的村落，旅遊業界在策劃生態旅遊行程時，宜先與當地居民溝通。

保護生態資源 杜絕干擾大自然

作為網上交流會的嘉賓之一，綠恒生態旅遊首席顧問謝宇德直言，疫情下參加本地生態遊的港人明顯增加，更有不少家長視為親子活動，他們多喜歡前往如地質公園等著名的自然景觀「打卡」，也期望可加深了解各個生態景點的特色，體驗大自然的魅力，故有導賞員隨團的體驗式旅遊較受歡迎。惟他指部分遊人仍未完全掌握何謂干擾大自然的行為，如近期就有「撈海星」的負面新聞出現。

若干遊人的不良行為，謝宇德相信，日積月累下正導致市民對生態旅遊產生誤解及負面印象。「旅遊業界應當釐清生態旅遊與大眾化旅遊的分別，後者以食買玩為主，行程豐富是賣點；但引領遊人走入自然環境的生態旅遊，豐富的生態資源才是主角，故業界必須更具責任感。」

▲ 謝宇德：引領遊人走入自然環境的生態旅遊，豐富的生態資源才是主角。

行程策劃做起 關顧當地社區

要實踐負責任的生態旅遊，他指旅行社由策劃行程開始，即要盡量減低對大自然的衝擊，同時適當引入照顧當地社區需要、提升教育意義，以及賞識傳統文化等元素，讓遊人在觀賞自然美景及周遭的生物之餘，也會對大自然產生一份愛護之情。「導賞員的角色亦很重要，他們懂得運用生動有趣的解說方式，引發遊人對自然景點的興趣；更透過從中滲透富啟發性的訊息及教育元素，潛移默化地規範遊人的行為，並使他們更能體會大自然的樂趣。」

以東涌為例，謝宇德建議，業界在規劃生態旅遊前，宜先與當地社區加強溝通，預先取得他們對行程的認同；而政府亦可制定合適的政策，如將部分村落或區域劃作保護區，避免受到干擾，以及實施遊客配額，限制每日到訪人數等，令當地居民更感安心。「有深具使命感的生態旅遊營運商，更會定期抽取部分利潤，用以支持文化保育機構，守護旅遊地點的生態及歷史文化資源，推動生態旅遊的可持續發展。」

▲ 面向東涌灣的東涌侯王宮，屬香港二級歷史建築。

東涌景觀豐富 泥灘別具特色

紮根東涌地區的香港遊樂場協會東涌營經理（營舍）李春暉，亦是交流會的講者之一，他引述本身經驗稱，不少參加活動的學生和團體，皆喜歡到東涌灣觀賞泥灘的獨特景致。「很多首次到訪的大小朋友皆表現興奮，大讚環境優美，也很開心見到難得一見的生物，如彈塗魚等，我們會把握機會教導他們愛護生態環境，切勿打擾任何生物。」

東涌作為前往東澳古道及大澳的集散地，加上旅遊宣傳多集中於商場、酒店、昂坪360等交通較方便的商業景點，李春暉直言，當地的生態旅遊價值或因而被忽略。「東涌以自然景觀而言，有東涌河、東涌灣泥灘和紅樹林；細數歷史文化古蹟，有東涌炮台、侯王宮及羅漢寺等，若政府及旅遊業界能善用社交媒體作有效推廣，配合串連眾多景點的行程策劃，可望提升公眾對東涌生態旅遊的認知和參與度。

▲ 李春暉：東涌的自然景觀及歷史文化古蹟相當多元化，甚具生態旅遊價值。

推行公眾教育 傳承保育意識

要平衡東涌的生態旅遊推展及保育，李春暉深信，只有透過政府、業界及市民互相配合，方可創造多贏。「政府在東涌作出完善的生態旅遊規劃配套前，可先藉民調收集當地居民最關心的議題，再制定針對性的策略性方案，逐一解決，釋除他們的疑慮，再作規劃便能事半功倍。」

業界方面，他建議旅行社可與學校合作推行保育活動，從小培養學生建立保育意識，使他們不但對生態旅遊感興趣，更能成為負責任的遊人，懂得愛惜自然環境。「市民對生態旅遊的認識多是由零開始，故政府及業界攜手推行環保公眾教育亦很重要，讓他們可將保育意識傳遞予下一代，令生態資源亦能代代相傳。」

(資料由客戶提供)