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【港姐2020】陳煦凝陳熙蕊被指撞樣　港姐Amber：話係家姐都有人信

娛樂 16:06 2020/09/02

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熱門 港姐2020 消委會 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 派錢1萬

陳煦凝陳熙蕊被指似樣。

《2020年香港小姐》落選佳麗陳煦凝（Amber）一直被指與《2019年香港小姐》 陳熙蕊（Blossom）撞樣。近日，陳煦凝在IG分享與陳熙蕊的合照，猶如孖公仔。


Amber分享與Blossom的合照，並配文：「話係家姐都有人信，一路以來都好多人話我哋似樣，我哋連個中文名都有幾分相似。不過我覺得blossom瘦過我，塊面又細過我。」

二人身形同樣嬌小，瓜子上配合長髮，感覺非常相似。

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陳熙蕊（左）與陳煦凝（右）。（《經濟日報》照片）

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身為2019年港姐「友誼小姐」得主的Blossom，早前在《開心速遞》演阿壯（焦浩軒飾）女朋友Grace。Blossom不時現身節目當嘉賓，保持一定曝光程度。

Blossom活躍幕前。（Blossom IG）

Amber 減肥成功。（Amber IG）

曾當模特兒的Amber在IG放了不少性感照片，早前Amber回應傳媒時表示近年減了30磅：「減肥原因，係成世人都無瘦過，所以想試下。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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