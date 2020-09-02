【細So出軌】被爆背妻偷食後首次公開現身　細So合十道歉：我係一個犯咗錯嘅人

▲ 被爆背妻偷食後首次公開現身，細So合十道歉：「我係一個犯咗錯嘅人！」

現年41歲前商台DJ細So（蘇耀宗）被揭背妻出軌，傳媒揭破跟一位KOL「阿B」展開孽緣兩年多，經營的好丈夫好爸爸形象受到考驗，但細So最後獲太太原諒。今日細So自被指出軌後，在貝澳家中首度露面，並親向傳媒交代事件。

自細So被傳媒揭破背妻出軌後，不但好男人形象盡毀，網民亦化身偵探，起底細So身邊女友人，查探誰是跟細So不倫戀的「阿B」。

因事件不斷發酵，不少傳媒在細So在貝澳的家中守候，約下午一時，細So特地放下工作，返回家中見傳媒，親身交代出軌一事。

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▲ 細So承認自己是個犯了錯的人。（instagram圖片）

細So向傳媒表示，跟太太已有協商，昨日各在社交台作回應，但仍希望跟傳媒親自交代。細So稱：「我承認我做錯，無論在個人上做錯，在感情事，都做錯了，我對唔住我太太、家人、關心我信任我的朋友、客戶、還有第三方（相信指阿B），我好誠懇咁講一句，對唔住。」

細So感謝太太跟他一同面對，他知道不能請求太太原諒，將這個個決定交給大家亦都交給太太。

細So稱：「我在兩個月前將成件事講給太太知道，她選擇給一個機會，她原諒我，此外知道跟住對我們的婚姻、家庭都會面對好大困難，但她願意同我一齊去面對，去愛護我保護我。我好對佢唔住。」

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細So希望未來可以有機會做一個負責任的爸爸、丈夫，亦希望可以用行動去表現出來，故在太太知道事件之後兩個月，他都花不少力氣，去盡責任去做一個爸爸跟丈夫。

細So：我是一個犯了錯的人

細So明白事件會為他們帶來很壓力，他希望媒體給予二人及其小朋友，他承認自己是犯錯的人。「我是一個犯了錯的人，感情是，自己都是。對不起大家，要大家擔心，還能不能夠接受我，我將此選擇交給大家。」

細So指自己去面對這件事，不想再提舊事加深太太傷害，並重申太太是一個好妻子、好媽媽。

▲ 細So指跟太太會努力面對。（經濟日報圖片）

至於誰是出軌主角「阿B」，細So不想重作澄清，因不想再傷害其他人，但他在6月後已沒有跟對方聯絡。

他指：「我不夠膽講我可以成為一個好男人，每一個人犯錯後都希望得到一個改過機會，我太太已給了一個那麼好的機會給我，我要好好珍惜。」

工作方面，細So稱這兩天已向客戶交代，並再次向受影響的人士致歉，細So同時自嘲：「其實本身我工作都暫停晒。」

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