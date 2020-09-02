【防疫措施】一文看清9月4日最新防疫措施　晚市堂食、重開健身中心、按摩院及指定體育場所

▲ 星期五起晚市堂食延長至晚上十時。（陳國峰攝）

本港疫情似有放緩，明天（3日）多項到期的防疫措施有部分獲得放寬，政府宣布9月4日晚市堂食可延長至晚上十時，一文看清各項防疫措施最新情況，生效日期由9月4日至9月10日。

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獲得重開的處所

部分涉及較少身體接觸活動的戶外運動場所如網球場在符合相關規定和限制下可獲開放外，除了美容院及戲院已早前已重開後，健身中心、桌球、保齡球場、溜冰場、按摩院及指定體育場所重開。

健身中心的器械則需保持1.5米距離或設置隔板，健身課堂每組不可超過4人。每張桌球檯及保齡球道同一時間亦不可多於4人使用，並需隔檯及隔行開放。

戲院每場播映完畢後要消毒，只限最多二人相連就坐。美容院的員工必須戴口罩，亦只可服務預約客人，不可使用蒸汽機器或霧化化學品。

重開的室內體育場

包括羽毛球場、乒乓球室、網球場及高球練習場等，重開的室外體育場所包括運動場跑道、高球場、單車公園及海上活動等。室內體育場所每組不可多於4人聚集，戶外體育場所開放時，如果有超過兩人的群組，就必須分成不超過兩人的小組。

食肆堂食

停止堂食的時段改為每天晚上10時至翌日早上4時59分，特定處所除外。

餐飲處所內的顧客數目不得超過該處所通常座位數目的一半，並不得多於二人同坐一桌，食桌之間須至少有1.5米距離或設有隔板。其他規定和限制繼續維持，包括處所內人士除飲食外必須一直佩戴口罩、為進入處所的人士量度體溫等。

繼續關閉處所

遊戲機中心、泳池、派對房間、卡拉OK、夜店及夜總會仍要關閉。

限聚令及口罩令

已在《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）及《預防及控制疾病（佩戴口罩）規例》（第599I章）下實施的措施亦會延續，即繼續禁止在公眾地方進行二人以上的羣組聚集，以及要求任何人在公共交通工具上及公眾地方時，須一直佩戴口罩。

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記者：伍瑋瑋