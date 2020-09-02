【防疫措施】一文看清9月4日最新防疫措施　晚市堂食、重開健身中心、足球籃球壁球場仍關閉

▲ 星期五起晚市堂食延長至晚上十時。（陳國峰攝）

本港疫情似有放緩，政府今日（2日）將就《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）、《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）及《預防及控制疾病（佩戴口罩）規例》（第599I章）下的指示及指明刊憲，繼續逐步有序放寬社交距離措施，有關指示將由9月4日零時零分起生效，為期7天，直至9月1日。

【全民檢測】採樣前勿飲食、勿用漱口水、勿洗鼻 一文看清6大重點須知

餐飲業務

晚上10時起至翌日早上4時59分，除特定處所，餐飲業務負責人須停止售賣或供應供在有關業務的處所內進食或飲用的食物或飲品；及如該業務在某處所（或某處所的部分範圍）售賣或供應食物或飲品。

餐飲處所内的顧客數目，在任何時間均不得超過該處所通常座位數目的一半，並不得有多於2人同坐一桌。

顧客正在使用的桌子之間，至少有1.5米距離，或設有隔板作出有效分隔。

純粹或主要用作售賣或供應令人醺醉的酒類（《應課稅品條例》（第109章）第53（1）條所界定者），供人就地享用的處所（一般稱為酒吧或酒館），必須關閉。

在餐飲處所內繼續不得進行現場表演及跳舞，並暫停餐飲處所的卡拉OK活動及麻將天九活動。繼續維持就餐飲業務處所的其他規定及限制，包括處所內人士除飲食外必須一直佩戴口罩、為進入處所的人士量度體溫、提供消毒潔手液等。

重開的處所

健身中心：當中措施包括任何人身處健身中心內（除淋浴外）須一直佩戴口罩；每一健身站、器械和器材不能容納多於四人；連教練在內，每一小組訓練或課堂不得超過4人。

遊樂場所：當中措施包括任何人身處遊樂場所內（除淋浴外）須一直佩戴口罩；而在公眾保齡球場及桌球館內，每張桌球枱及每條球道不可有多於四人使用；任何溜冰場亦必須關閉。

電影院：當中措施包括每一影院出售的戲票及供佔用座位不得超過該影院的座位數目的50%；入座安排方式，須令同一行座椅中不可有連續超過兩張座椅被佔用；在影院內不得飲食；以及每一影院在每場播映完畢後須進行清潔和消毒等；

美容院及按摩院：當中措施包括所有員工須一直佩戴防護裝備，例如口罩及面罩／護目鏡，並在每次為一名客人提供服務後更換或消毒；只能為已預約的客人提供服務；以及每一個被分隔的服務範圍不能容納多於2人等。

【新冠肺炎】本港今新增8宗確診個案全屬本地 一半源頭不明

體育場所

部分室內運動場所，即羽毛球場、乒乓球室、室內草地滾球場和保齡球場、桌球及撞球室、網球場、室內射擊場、高爾夫練習場和練習草坪、高爾夫球模擬室及攀石牆：當中措施包括任何人身處體育處所內（除淋浴外）須一直佩戴口罩；以及不可有多於4人的群組。

部分戶外運動場所，即運動場的跑道、網球場和網球練習場、高爾夫球場、高爾夫練習場和練習草坪、草地滾球場、射擊場、射箭場、單車公園、騎術學校、無線電控制模型飛機場和海上活動中心（包括獨木舟、輕艇、帆船、遊艇、滑浪風帆、划艇、龍舟、滑水、直立板、潛水和滑浪運動）。

當中措施包括任何人身處體育處所內在運動前及運動後須一直佩戴口罩（除淋浴外）；以及對於超過2人的群組，必須分成人數不超過2人的小組及每個小組之間的距離至少為1.5米等。

繼續停止營業

遊戲機中心

浴室

公眾娛樂場所（除電影院）

設置（或擬設置）供租用舉行社交聚會的處所（一般稱為派對房間）

通常供人飲酒，以及跳舞或作其他娛樂的、營業至深夜的場所（一般稱為夜店或夜總會）

卡拉OK場所

麻將天九耍樂處所

泳池

餐飲業務負責人及表列處所管理人違反第599F章的法定規定者即屬干犯刑事罪行，最高可被罰款50,000元及監禁六個月。

羣組聚集

禁止在公眾地方進行二人以上的羣組聚集，任何人參加受禁羣組聚集、組織受禁羣組聚集，或擁有、控制或營運進行該聚集的地方及明知而容許進行該聚集，根據第599G章均屬犯罪，最高可被罰款25,000元及監禁六個月。參加受禁羣組聚集的人，可藉繳付定額罰款2,000元，解除因該罪行而須負的法律責任。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：http://bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

記者：伍瑋瑋