【兒科醫生】相隔5年回巢拍劇做女主　鍾嘉欣緊張演出望多做新嘗試

新劇《兒科醫生》日前開拍，久未在TVB露面的周家怡、鍾嘉欣、鄭嘉穎，及羅仲謙，與馬國明組成新組合拍劇，令不少觀眾都非常期待。當中，鍾嘉欣自2015年結婚生子後，便甚少接觸幕前工作，今日她就在社交平台分享拍劇心情很緊張。

▲ 鍾嘉欣今次演一位兒科醫生。（Instagram圖片）

鍾嘉欣對上一次拍劇是2018年為《再創世紀》客串，而真正擔綱做女主角已是2016年播出的劇集《警犬巴犬》，相隔多年未有拍劇，更放下兩名年幼子女在加拿大，獨自回港拍劇的嘉欣都難免緊張。

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她寫道：「今次是我結婚五年後再主演的戲，心情緊張好正常，要時間適應都好正常，又開心，又期待。班底好新鮮，最surprising 就是我有初心的感覺。」

鍾嘉欣在劇中飾演兒科醫生章以芯：「在《兒科醫生》這套戲，我決定放下自己去多嘗試和學習更多不同元素的演戲方法。盡力已足夠。我要加油！你們一起為我們劇組打氣好嗎？」

▲ 鍾嘉欣為相隔近6年再拍劇。（Instagram圖片）

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由於受疫情影響，嘉欣現未能與子女在港團聚，為了他們著想，決定分開4個月會較安全。嘉欣早前接受訪問時亦指因太想念子女而落淚：「由於拍劇，每天固定的Facetime時間被打亂，有次圍讀時我把子女的照片與同劇演員分享，然後不知為何我便落淚，把一些新演員嚇倒。」

嘉欣更指要與子女分開4個月，有時都會突然情緒低落，並辛苦老公及家人在溫哥華照顧一對子女，雖然有請工人但都很辛苦。

另亦有傳鍾嘉欣今次回巢拍劇片酬高達300萬元，以全劇長30集計算，即每集片酬10萬元，可見即使當了媽媽，嘉欣人氣仍高企，很多觀眾都期待她的演出呢！