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【減肥大作戰】揀啱食物減肥都可以出街食飯　港男8個月減60磅體脂大跌19%

保健美顏 16:57 2020/09/02

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熱門 港姐2020 消委會 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 派錢1萬

港男接受尚營坊高級營養師Thomas Lee的建議，在8個月成功減去60磅，體脂率更由33.5%減至14.5%。

減肥期間也可外出食飯！本港一名男子接受尚營坊高級營養師Thomas Lee的建議，在8個月成功減去60磅，體脂率更由33.5%減至14.5%。他表示，減肥最重要是願意踏出第一步，而且也沒想像中困難！

全文如下：

兩年前，同朋友傾開減肥，佢話搵尚營坊營養師一次過幫佢減晒25磅，我覺得好神奇，但之後又覺得可能要洗一筆錢，所以就不了了之。

殊不知上年突然發覺比之前再肥多20磅，真係接受唔到，所以就下定決心，試下減20磅先。

攞到個餐單後，原來冇想像中咁難，我習慣出街食飯，lunch仲會同同事或客人食，營養師Thomas都會因應我去邊度食，幫我揀好晒適合嘅食物選擇，Thomas俾我嘅餐單真係千變萬化，有好多選擇，令我覺得一啲都唔難跟。

轉下眼，Thomas就一次幫我減走咗60磅，脂肪由 33.5%減至14.5%，有咁好嘅成績，當然要多謝營養師Thomas，另外，亦都要感謝一直喺我身邊陪我一齊去揀飲擇食嘅同事們！

各位戰友：

其實減肥過程真係唔難，最困難嘅，就係要衝破自己嘅心理障礙，的起心肝，踏出你的第一步！

尚營坊高級營養師Thomas Lee助Ricky減肥。

文章獲尚營坊授權轉載。

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責任編輯：楊宛茜

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