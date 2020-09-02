  • 30°C
香港時間 : 2020902日 (三) 17:26
靚太生活雜誌

會員專區

專題:多元創新 成就專才

熱門關鍵字 : 港姐2020 消委會 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 派錢1萬
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【新冠肺炎】本港今新增8宗確診個案全屬本地　一半源頭不明

社會 16:31 2020/09/02

分享：

熱門 港姐2020 消委會 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 派錢1萬

本港今日新增8宗確診個案。

本港疫情似有緩和，衞生防護中心公布今日（2日）新增8宗確診個案，全為本地感染個案。在本地個案中，2宗為葵涌匡智梨木樹宿舍群組，2宗與家庭、朋友聚會有關；另有4宗源頭不明，包括一名退休人士、一名維修汽車員、一名建築工人，以及一名已離世的老翁。

四宗源頭不明的個案詳情如下：【新冠肺炎】今日新增4宗源頭不明個案　有確診者為迪士尼裝修工人

另外，葵涌公眾殮房一具遺體檢驗後確診新冠肺炎：【新冠肺炎】葵涌公眾殮房一具遺體檢驗後呈陽性反應　沒有人被列為密切接觸者

港府今日宣布周五起延長晚市堂食至晚上10時，即看【下一頁】

另外，按摩院健身中心9月4日起獲有條件重開，即看【下一頁】

了解全民檢測計劃，詳情即看：【下一頁】

    點擊圖片放大
    +8
    +7

衞生防護中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作。就個案詳情及接觸者追蹤資料，有鑑近日疫情嚴峻，中心呼籲市民盡量減少外出、社交接觸及外出用膳，如需外出應佩戴外科口罩及時刻注意手部衞生。有見近日多宗個案涉及長者，中心強烈呼籲長者應盡量留在家中，避免外出，並考慮透過親友協助處理購物等日常生活所需。

TOPick會繼續跟進疫情，不斷更新！

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

記者：郭詩詩

相關文章

【居屋2020】新居屋及白居二9月10日接受申請　4大新居屋屋苑料折扣或增至57折
今日 10:30
【居屋2020】新居屋及白居二9月10日接受申請　4大新居屋屋苑料折扣或增至57折
【全民檢測】聶德權：截至今早共有71萬人登記檢測　昨日逾12萬人採樣
今日 10:44
【全民檢測】聶德權：截至今早共有71萬人登記檢測　昨日逾12萬人採樣
【全民檢測】市民昨日檢測今日已知陰性結果　政府發短訊通知
今日 11:30
【全民檢測】市民昨日檢測今日已知陰性結果　政府發短訊通知
【防疫措施】周五起延長晚市堂食至晚上10時　重開健身室按摩院及部分室內外運動場
今日 14:36
【防疫措施】周五起延長晚市堂食至晚上10時　重開健身室按摩院及部分室內外運動場
【防疫措施】限聚令維持2人　按摩院健身中心9月4日起獲有條件重開
今日 15:03
【防疫措施】限聚令維持2人　按摩院健身中心9月4日起獲有條件重開
【防疫措施】一文看清9月4日最新防疫措施　晚市堂食、重開健身中心、按摩院及指定體育場所
今日 17:24
【防疫措施】一文看清9月4日最新防疫措施　晚市堂食、重開健身中心、按摩院及指定體育場所
疫情 衞生防護中心 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

最高瀏覽

【背妻出軌】前商台DJ細So被指背妻偷食　蘇耀宗出軌跟KOL展不倫戀兩年
19:12 2020/09/01
【背妻出軌】前商台DJ細So被指背妻偷食　蘇耀宗出軌跟KOL展不倫戀兩年
【細So出軌】歷兩段婚姻努力建好爸爸形象　細So被商台解僱太太陪走出低谷
20:23 2020/09/01
【細So出軌】歷兩段婚姻努力建好爸爸形象　細So被商台解僱太太陪走出低谷
【港鐵斬人案】將軍澳站尋仇斬人案　護衛員頸部受傷大量出血死亡
19:45 2020/09/01
【港鐵斬人案】將軍澳站尋仇斬人案　護衛員頸部受傷大量出血死亡