【新冠肺炎】本港今新增8宗確診個案全屬本地　一半源頭不明

▲ 本港今日新增8宗確診個案。

本港疫情似有緩和，衞生防護中心公布今日（2日）新增8宗確診個案，全為本地感染個案。在本地個案中，2宗為葵涌匡智梨木樹宿舍群組，2宗與家庭、朋友聚會有關；另有4宗源頭不明，包括一名退休人士、一名維修汽車員、一名建築工人，以及一名已離世的老翁。

四宗源頭不明的個案詳情如下：【新冠肺炎】今日新增4宗源頭不明個案 有確診者為迪士尼裝修工人

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衞生防護中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作。就個案詳情及接觸者追蹤資料，有鑑近日疫情嚴峻，中心呼籲市民盡量減少外出、社交接觸及外出用膳，如需外出應佩戴外科口罩及時刻注意手部衞生。有見近日多宗個案涉及長者，中心強烈呼籲長者應盡量留在家中，避免外出，並考慮透過親友協助處理購物等日常生活所需。

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記者：郭詩詩