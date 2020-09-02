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【防疫措施】足球籃球壁球場不獲重開　當局正與足總商重啟球賽安排

社會 15:51 2020/09/02

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熱門 港姐2020 消委會 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 派錢1萬

民政事務局局長徐英偉。（陳靜儀攝）

港府周五（4日）起容許健身中心、按摩院有條件重開，部分室內及戶外運動場包括桌球室、保齡球場、羽毛球場、乒乓球室等亦可重開；但溜冰場、遊戲機中心、泳池、派對房間、卡拉OK、夜店及夜總會等則須繼續關閉。

被問及為何足球場及籃球場不獲放寬，以至本港足球聯賽都未有放寬安排。民政事務局局長徐英偉解釋，足球、籃球及壁球等都屬身體接觸較多的運動，故現階段不易重開有關場所，而當局有與足總及業界聯絡，亦留意到外國有體育氣泡的例子，予足球運動持續有比賽安排。

他說，足總都有提過相關細節，早一、兩星期前都有主動問對方「有無得做」，大前提是確保體育運動可安全有序及降低感染風險的方向下進行，足總已提交初步建議，當局正審視，擬容許個別足球隊以氣泡形式先進行訓練，日後復賽都可以參與。

對於粉嶺高球場的牌照到期事宜，徐英偉說，有關牌照因文件程序受疫情影響，獲短期延長，市民現時仍可到該處打高球。

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記者：陳曉瑩

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