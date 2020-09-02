譚惠珠稱三權分立為判案原則　陳文敏憂影響司法獨立

特首林鄭月娥昨日表示，香港沒有三權分立，而是三權分工。基本法委員會副主任譚惠珠今稱，三權分立只是法院判案原則，不應放大成為政治體制的描述。而香港大學法律學公法講座教授陳文敏則認為，林鄭對三權分立有所誤解，質疑當局欲改變觀念。

譚惠珠接受電視訪問稱，三權分立概念，只是於判案時才應用的原則，法官審判時不希望受干預，認為不應將審案的原則，放大成香港的政治描述。

翻查資料，譚惠珠曾在1984年稱，維持香港安定與繁榮，是有賴三權分立的政治架構。她解釋，當時《基本法》仍未起草，以英國制度了解情況並不貼切、正確，直至1985年才訂出香港特別行政區的憲政架構。

陳文敏則指，林鄭月娥的說法如玩文字遊戲，認為特首對中央負責，與三權分立無關，因為三權分立是指制度的權力分布與制衡，並不是指內地與香港的權力分布。

他續指，三權分立下，政策的制訂及執行由行政機關負責，但不等於特首或行政機關，是凌駕於立法與司法機關之上，憂慮未來本法法院會受壓，令香港的司法獨立被削弱和磨滅。

立法會法律界議員郭榮鏗認為，香港一向奉行三權分立，當中以司法獨立最重要，法官不會與行政或立法機關配合，獨立行使權力。他批評，林鄭月娥說法是混淆視聽。

資深大律師、行政會議成員湯家驊則指，香港權力來自中央，從憲制安排而言，確實沒有三權分立，但以三權分立作政治概念，當中有互相制衡的精神，而香港內部治權，則有某程度的權力分隔及互相制衡功能。

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責任編輯：陳宛彤