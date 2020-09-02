【新冠肺炎】新增4宗源頭不明個案　涉迪士尼裝修工人及旺角維景酒店住客

▲ 旺角維景酒店有兩名同層住戶確診。

本港疫情似有緩和，衞生防護中心公布今日（2日）新增8宗確診個案，全部為本地個案，其中2宗與家庭、朋友聚會有關，另外有4宗屬為沒有源頭個案。

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在沒有源頭個案方面，其中一名為個案編號為4828的45歲男士，他是迪士尼一名負責裝修的建築工人，家住天后。

另外，個案編號4827為70歲退休男士，確診前住於旺角維景酒店。與其同層的一名87歲男士同告確診（個案編號4829），他在入院後不久便離世。與二人同層的，尚有9至10間房的住客。

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個案編號4827於7月中從台灣回港，完成家居檢疫後便一直住左酒店等待回內地，他過去一直居於內地。他於8月31日出現咳嗽，遂前去檢測，結果呈陽性。他平常沒有特別活動，只會間中到彩虹邨探訪母親，及到旺角街市。

至於個案編號4829，他已住於旺角維景酒店數月，亦正等待回內地。醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲就個案編號4829補充指，廣華醫院昨接獲衞生署通知，在葵涌的公眾殮房的一具遺體，採取的樣本對新冠肺炎呈陽性，而該遺體是於8月27日早上，由食環署人員由廣華醫院送到公眾殮房。

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該名病人本身於8月27日凌晨由救護車送往急症室，他當時的情況已經很差，陷入昏迷；送院過程中需接受急救，延至凌晨1時39分不治。此病人本身並無長期病患，在急症室時並無發燒和流感症狀，亦無接觸史，病人離世前並未進行新冠肺炎檢測。廣華醫院昨日接獲通知後，已進行接觸追蹤，暫時無緊密接觸者。

雖然旺角維景酒店同層出現2名無源頭確診患者，但衞生防護中心傳染病處主任張竹君指2人並不認識，為安全起見，已安排在該層工作的員工和住客進行病毒檢測。

最後一名為個案編號4824的61歲男士，他在大圍進行汽車維修，家住大圍嘉田苑。

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記者：陳梓蔚