【新冠肺炎】葵涌公眾殮房一具遺體檢驗後呈陽性反應　沒有人被列為密切接觸者

▲ 醫管局總行政經理庾慧玲公布醫管局最新情況。(經濟日報資料圖片)

醫管局總行政經理庾慧玲公布醫管局最新情況，她指廣華醫院於昨日接獲衞生署通知，指於葵涌的公眾殮房有一具遺體，經採樣檢驗後呈陽性反應，而該遺體於8月27日晚上由食環署於廣華醫院送往葵涌的公眾殮房，該病人(個案4829)本身在8月27日凌晨左右由救護車送往急症室，當時情況已很差及昏迷，救護員於其送院途中有為其急救，但最後於凌晨1時39分離世。

該名病人有長期病患，於急症室沒有量到有發燒及流感徵狀，亦沒有接觸史，院方沒有為其作檢驗。院方昨日接獲通知後有進行接觸追蹤，救護人員急救時有穿著個人防護裝備，故沒有人被列為密切接觸者。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，該病人生前長居於旺角維景酒店，同住朋友27日發現死者暈倒，酒店方面代為召喚救護車。凌晨送往廣華醫院後不治，同日經食環署工人送往葵涌公眾殮房，之後抽取遺體呼吸道樣本。

庾慧玲指，截至今早9時，過去24小時有3名病人離世，至今有92名病人離世。截至上午9時，過去24小時共有21名確診病人出院，至今共有4,400名確診和一名疑似病人康復出院。

目前公立醫院已啟用1209間負壓病房，使用率48.1%；合共677張負壓病床，使用率60%。現時302共有名確診病人分別於18間公立醫院及社區治療設施留醫，其中25人情況危殆，26人情況嚴重，其餘251人情況穩定。

衞生防護中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作。就個案詳情及接觸者追蹤資料，有鑑近日疫情嚴峻，中心呼籲市民盡量減少外出、社交接觸及外出用膳，如需外出應佩戴外科口罩及時刻注意手部衞生。有見近日多宗個案涉及長者，中心強烈呼籲長者應盡量留在家中，避免外出，並考慮透過親友協助處理購物等日常生活所需。

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記者：洪芷晴