【幻愛】疫情下收過千萬成暑期票房冠軍　《屍殺半島》收逾800萬有後勁

▲ 《幻愛》

2020年暑假檔期已經結束，今年電影市道受疫情影響票房收入，其中口碑甚佳的《幻愛》愈映愈旺，近日戲院重開仍有不少捧場客，現累收一千多萬港元，成為整個暑假檔期十大電影之首。



香港票房有限公司綜合7 月1 日至8 月31 日期間的票房資料，顯示電影市場受疫情及戲院停業影響，票房收入下跌超過九成，暑期首輪上映中電影共有60 部，當中香港電影佔11 部，而外語片則為49 部。

不過整個暑假檔期的電影票房總收入只有港幣$37,467,358，與去年同期的電影票房收入$391,862,695，無法相比，可見電影業界正處於水深火熱之中。

在暑假檔期各上映之影片中，今年香港電影共有三部位列十大之一，其中以香港電影《幻愛》的成績最好，期間收入為$10,201,397，成為整個暑假檔期十大電影之首。

第二位是上映僅4天的韓國電影《屍殺半島》，收入為$8,595,414，第三位是香港電影《死因無可疑》，收入為$4,081,747，而第六位的《金都》，票房收入為$988,884，也是香港電影之一。

影片 上映日期

7月1日至8月31日票房 累計收入(HK$)

(數據截至8月31日)

幻愛 02/07/2020 – 上映中 10,201,397 10,485,084 屍殺半島 28/08/2020 – 上映中 8,595,414 8,595,414 死因無可疑 25/06/2020 – 上映中 4,081,747 7,655,944 1/2的魔法 18/06/2020 – 上映中 2,444,272 8,905,028 劇場版 角落小夥伴 魔法繪本裡的新朋友 25/06/2020 – 上映中 1,526,388 3,293,785 金都 11/06/2020 – 上映中 988,884 5,008,686 惡・迴家 01/07/2020 – 上映中 955,736 966,238 我老細係天后 25/06/2020 – 上映中 911,689 1,939,766 無名勳章 02/07/2020 – 上映中 688,246 688,246 打噴嚏 10/09/2020 (優先場) 673,179 673,179

資料提供：香港票房有限公司