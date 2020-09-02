【幻愛】疫情下收過千萬成暑期票房冠軍 《屍殺半島》收逾800萬有後勁
娛樂 16:33 2020/09/02
2020年暑假檔期已經結束，今年電影市道受疫情影響票房收入，其中口碑甚佳的《幻愛》愈映愈旺，近日戲院重開仍有不少捧場客，現累收一千多萬港元，成為整個暑假檔期十大電影之首。
香港票房有限公司綜合7 月1 日至8 月31 日期間的票房資料，顯示電影市場受疫情及戲院停業影響，票房收入下跌超過九成，暑期首輪上映中電影共有60 部，當中香港電影佔11 部，而外語片則為49 部。
不過整個暑假檔期的電影票房總收入只有港幣$37,467,358，與去年同期的電影票房收入$391,862,695，無法相比，可見電影業界正處於水深火熱之中。
在暑假檔期各上映之影片中，今年香港電影共有三部位列十大之一，其中以香港電影《幻愛》的成績最好，期間收入為$10,201,397，成為整個暑假檔期十大電影之首。
第二位是上映僅4天的韓國電影《屍殺半島》，收入為$8,595,414，第三位是香港電影《死因無可疑》，收入為$4,081,747，而第六位的《金都》，票房收入為$988,884，也是香港電影之一。
|影片
|上映日期
|7月1日至8月31日票房
| 累計收入(HK$)
(數據截至8月31日)
|幻愛
|02/07/2020 – 上映中
|10,201,397
|10,485,084
|屍殺半島
|28/08/2020 – 上映中
|8,595,414
|8,595,414
|死因無可疑
|25/06/2020 – 上映中
|4,081,747
|7,655,944
|1/2的魔法
|18/06/2020 – 上映中
|2,444,272
|8,905,028
|劇場版 角落小夥伴 魔法繪本裡的新朋友
|25/06/2020 – 上映中
|1,526,388
|3,293,785
|金都
|11/06/2020 – 上映中
|988,884
|5,008,686
|惡・迴家
|01/07/2020 – 上映中
|955,736
|966,238
|我老細係天后
|25/06/2020 – 上映中
|911,689
|1,939,766
|無名勳章
|02/07/2020 – 上映中
|688,246
|688,246
|打噴嚏
|10/09/2020 (優先場)
|673,179
|673,179
資料提供：香港票房有限公司
撰文 : TOPick柴犬出動