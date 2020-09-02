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【幻愛】疫情下收過千萬成暑期票房冠軍　《屍殺半島》收逾800萬有後勁

娛樂 16:33 2020/09/02

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熱門 港姐2020 消委會 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 派錢1萬

《幻愛》

2020年暑假檔期已經結束，今年電影市道受疫情影響票房收入，其中口碑甚佳的《幻愛》愈映愈旺，近日戲院重開仍有不少捧場客，現累收一千多萬港元，成為整個暑假檔期十大電影之首。


香港票房有限公司綜合7 月1 日至8 月31 日期間的票房資料，顯示電影市場受疫情及戲院停業影響，票房收入下跌超過九成，暑期首輪上映中電影共有60 部，當中香港電影佔11 部，而外語片則為49 部。

不過整個暑假檔期的電影票房總收入只有港幣$37,467,358，與去年同期的電影票房收入$391,862,695，無法相比，可見電影業界正處於水深火熱之中。

在暑假檔期各上映之影片中，今年香港電影共有三部位列十大之一，其中以香港電影《幻愛》的成績最好，期間收入為$10,201,397，成為整個暑假檔期十大電影之首。

第二位是上映僅4天的韓國電影《屍殺半島》，收入為$8,595,414，第三位是香港電影《死因無可疑》，收入為$4,081,747，而第六位的《金都》，票房收入為$988,884，也是香港電影之一。

影片 上映日期
 		 7月1日至8月31日票房  累計收入(HK$)
(數據截至8月31日)
 
幻愛  02/07/2020 – 上映中  10,201,397  10,485,084
屍殺半島  28/08/2020 – 上映中  8,595,414  8,595,414
死因無可疑  25/06/2020 – 上映中  4,081,747   7,655,944
1/2的魔法  18/06/2020 – 上映中  2,444,272  8,905,028
劇場版 角落小夥伴 魔法繪本裡的新朋友   25/06/2020 – 上映中  1,526,388  3,293,785
金都  11/06/2020 – 上映中  988,884  5,008,686
惡・迴家   01/07/2020 – 上映中  955,736  966,238
我老細係天后  25/06/2020 – 上映中  911,689  1,939,766
無名勳章  02/07/2020 – 上映中  688,246  688,246
打噴嚏  10/09/2020 (優先場)  673,179  673,179 

資料提供：香港票房有限公司

撰文 : TOPick柴犬出動

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