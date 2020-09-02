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伍健偉like數「達標」不用辭職　被「抗爭派」批評「情緒勒索」

政治 16:27 2020/09/02

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伍健偉上周宣布，若其專頁讚好數量低於何君堯將會辭職，絕不再從政。（伍健偉Facebook圖片）

「天水連線」元朗區議員伍健偉上周三（26日）指，不滿立法會新界西議員何君堯的Facebook專頁有很多人「like」，宣布一星期後，若其專頁支持者仍低於何君堯的13.8萬個讚好，將辭去區議員職務。結果，距離伍健偉設下的「死線」尚餘不足8小時，伍健偉成功「達標」，不用辭職，但其行為卻惹來不少民主派支持者批評。

民主黨立法會議員林卓廷及許智峯上周三被警方拘捕，其中林卓廷被指涉在去年7·21元朗襲擊事件中「參與暴動」，事發當日被拍攝到與「白衣人」握手的何君堯稱，警方是採取應有及符合大眾期望的行動。伍健偉謂，「無法接受香港這個地方最支持的竟然是白衣暴徒」，所以作出以上決定。

伍健偉。（伍健偉Facebook圖片）

截至今日下午3點半，伍健偉的專頁已成功收穫149282個讚好，不用自動請辭。只不過，當其宣布決定時，即招來不少批評，藝人杜汶澤在其專頁留言︰「正經啲啦……仲細咩你」。不少網民雖然對其專頁讚好，但卻指其「意氣用事」、「幼稚」。同在民主派初選出線的元朗區議員王百羽更批評，伍健偉「情緒勒索去呃大家like自己page。」

伍健偉眼見自己行為惹負評，其後在社交平台發千字文解釋，又留言稱，「like數對我個人仕途，收入來講，並無任何重大意義……當然我也不可能單單為了一個讚好而賭上整個政治生涯。」令網民質疑其「縮沙」。

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撰文 : 傅流螢

許智峯 林卓廷 何君堯 杜汶澤 政治

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