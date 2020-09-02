譚耀宗：特首並非有無上權威　三權各司其職是最準確講法

▲ 譚耀宗認為，三權各司其職是最準確講法。（陳永康攝）

特首林鄭月娥昨表明香港沒有「三權分立」，引民主派不滿。全國人大常委譚耀宗表示，行政、立法、司法機關互相配合，亦有互相制衡的地方，是中央官員一直講的，基本法公佈時亦解釋得很清楚，認為大家毋須再執拗有關名詞，應全面按基本法理解。

譚耀宗指，按《基本法》鋪排，行政長官代表特區，同時是行政機關首長，雖然內文沒寫明「行政主導」，但在權力分配上，行政長官和行政機關分量會重一點。不過他強調，一國兩制的權力是來自中央的，所以特首並非有無上權威，要按照憲法、基本法行事，受立法機關監督，因此各司其職是最準確講法。

譚耀宗不認為清楚解釋理據，就令「三權分立」成禁語，但同意「立」字容易產生誤解，令人覺得機關之間沒有關係甚至是「鼎立」，認為社會應準確表述特區權力的配置、安排，否則市民會理解不準確。

▲ 曾偉雄指出，《基本法》無提及香港有三權分立。（陳永康攝）

全國政協委員、警務處前處長曾偉雄就認為，《基本法》並無提及香港有三權分立，有寫明行政長官是特區政府之首，也是特區之首，故為雙重負責，反問若特首只管某些範疇，如何負最終責任。

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記者：李淇