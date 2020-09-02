野戰青年五桂山疑被殺 男生涉處理死者手機被控妨礙司法公正

▲ 打野戰青年疑被殺害，學生黃暐浩涉處理死者手機被控妨礙司法公正罪案，案件今於高等法院開審。(楊詠渝攝)

20歲青年於2017年在將軍澳五桂山夜遊期間疑遭同伴殺害，其中涉將死者手機內資料刪除的21歲學生早前否認作出傾向並意圖妨礙司法公正的作為，及處理贓物兩項罪名，今（2日）於高等法院受審。控方開案陳詞中指，被告於警誡中辯稱，以為所處理的iPhone是屬於需為死者的死亡負責的同黨。

涉案被告黃暐浩被控於2017年5月28日，在旺角連同嚴汝衡意圖妨礙司法公正而作出一連串有妨礙司法公正傾向的作為，即他們致使一些屬於郭葦諾iPhone內儲存的資料被移走和刪除，而該項目可能載有調查郭死亡的相關資料。被告另被控於同日，知道或相信屬於是郭的財產的綠色背包、一個載有3個槍枝部件的黑色膠盒及一對耳機是贓物，而不誠實地收受該批贓物。

控方今於開案陳詞中指，有關首項控罪，被告是在死者死後，將其手機中有關調查其死亡的資料刪除，意圖妨礙司法公正，而控罪中另一名同黨嚴汝衡則沒有在今次聆訊中受審，控方促陪審團切勿揣測背後原因。

控方指，本案的背景關於1個名叫「午夜郊遊群」的whatsapp群組，群組由一群野戰發燒友組成，而死者並不在群組內。控方指，於案發前嚴曾經於群組內表示要教訓一下死者及「take him down」等，控方認為對話內容足以反映嚴有意對死者造成身體嚴重傷害，無論如何嚴均需為死者的死亡而負責，而被告亦必然知悉有關計劃。控方又指，被告亦必然知悉嚴交給他的背包和iPhone 7是屬於死者的。

但被告於警誡下卻辯稱，他只知道嚴等人準備於山上捉弄死者，而嚴將背包交給他的時候，並沒有告知他如何取得背包，他以為嚴要將背包送給他或賣給他，雖然他發現背包上有紅點，但他並沒有生疑，因為他以為背包可能是在野戰場地取得的。至於該iPhone 7，被告又聲稱嚴要求他代為將iPhone內的資料刪除，他以為手機是屬於嚴的。至於案發前群組內的訊息，被告則表示沒有留意。

控方今已完成開案陳詞，案件押後至明早開始傳召證人。

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記者：楊詠渝