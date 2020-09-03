【過街英雄】周志康願由太太掌管財政大權　佛系爸爸不催谷女兒：拔苗助長令孩子辛苦

▲ 周志康為佛系爸爸，不會過份催谷小孩。

憑參加《超級巨星》而入行的周志康為兩女之父，早年他以26歲之齡當上年輕爹地，周志康接受TOPick訪問大談湊女經，靠著慢慢摸索及看書學做湊仔公。

周志康的5歲半長女Emma將於明年升讀小一，作為爸爸的他不主張「填鴨式」地催谷小孩，這位佛系爸爸只希望女兒盡力去做好每件事，最重要是活得開心，他說：「即是並非就讀最高尚的學府，也可以成為一個成功人士。」

周志康跟太太Emily結婚6年，她認為夫婦間不要因爭吵而傷感情，他說：「即使嗌交的時侯，都要令對方明白是很愛你。」

【公屋仔上車】公屋出身感激父母出首期置業 森美謹記父訓︰做人要知足不怕蝕底

▲ 周志康分享教導小孩的心得。（湯炳強攝）

周志康拒做守財奴

於近日播映的TVB劇集《過街英雄》裡，周志康飾演富二代Lucas，跟江嘉敏飾演的拜金女Ella有感情線，二人私下份屬老友，演起來甚有火花。

周志康形容拍檔江嘉敏是男仔頭：「她很健談及爽朗，是很男仔頭的一個女生，跟劇裡角色一樣鬼馬。我們相處時都會相互挪揄，猜不到搬上螢幕又幾受歡。」

【多功能老婆】周柏豪四千萬豪宅歸太太名下 愛妻號感激老婆辛苦生B

▲ 周志康於《過街英雄》中跟江嘉文有不少對手戲。

劇中周志康是一名富二代，談到對金錢的價值觀，他自問不擅長理財及投資，但不會做「守財奴」：「我是個愛分享的人，亦不太計較金錢，某些人拍拖要AA制，我反而沒這想法，會捨得花錢在別人身上，而見到愛人開心便好。」

2014年周志康跟圈外女友Emily結婚，二人共組幸福四口之家，他坦言每月支出也用上數萬元，身為一家之主的他努力掙錢：「『開源』是個方法，至於『節流』方面，太太很努力但做不到，哈！因為她太喜歡買東西。我很開心讓她花錢，只要她買到心頭好，我絕對願意的，努力去掙錢便可。」

▲ 周志康跟太太Emily。（取自instagram）

體諒太太持家辛勞

周志康近年工作量較穩定，疫情前更有不少賺外快機會，收入尚算不錯，為讓太太有更好生活，周志康寧願慳自己：「太太並非揮霍的人，只是喜愛將屋企粉飾一下及買小朋友的日用品，所以某時候會用多了錢，而我亦盡量慳廉減少駕車，改搭交通工具。」

由於體諒照顧兩女兒的辛勞，故周志康不介意讓太太花錢購物，而太太亦掌握財政大權：「照顧小朋友是史上最辛勞的工作，打理家頭細務是辛苦到不得了，我亦嘗試過，所以太太份『糧』亦應該高一點。家庭主婦要重覆日常事務，對小朋友亦要富耐性，假設媽咪不開心，小朋友及爸爸亦不會開心，所以媽咪開心是很重要。」

▲ 周志康樂於做湊仔公。（取自instagram）

家和萬事興

無論多愛對方，爭拗總難免，結婚6年的周志康也不例外，但表示：「就算爭執，也要讓對方知道有多愛她，若因為一些小問題或情緒而影響關係，又何必呢？當然女人並非愛聽道理，所以要有適當的感情輸出，令其明白即使嗌交我都依然愛你，正如我教女兒一樣，女兒都會明白爸爸是愛她。」

由於太太性格倔強，故很多時候由周志康作出讓步：「太太已改變了很多，只是愛駁嘴，即使認同你的看法都總要唱反調，某時候我都據理力爭，但最後都要擁抱對方，令關係變回和諧。」

【愛妻號】胡諾言陳琪相愛18年恩愛如昔 好老公胡仔：多謝給我溫暖的家

▲ 周志康一家四口。（取自instagram）

周志康拒做虎爸

周志康的長女Emma已經5歲半，稍後將要為明年升小一作面試，但由於疫情關係而變成電子化進行：「面試前拍了幾段片給學校，包括自我介紹、說故事及才藝表演，之後透過Zoom面試。」

周志康卻未為女兒報讀面試培訓班，抱著順其自然態度。「是否培訓幾堂就可入讀心儀小學呢？我認為未必吧，小朋友的能力很易被看穿，一些模擬答案似在騙人，倒不如赤裸一點，由女兒的資質去決定讀那一間學校，無謂入讀一間高尚學府卻做低下階層。」

並非怪獸家長的周志康帶點佛系，問可擔心孩子不夠競爭力？「不想太填鴨式催谷小朋友，拔苗助長亦令他們太辛苦，當然大家都想嬴在起跑線，但每人天資不一樣，同樣的教學方式對不同的小孩有著不同的效果。而我教女兒只要盡力去學，集中去做好，即是並非就讀最高尚的學府，也可以成為一個成功人士。」

▲ 周志康自言並虎爸一族。（湯炳強攝）

縱然國際學校功課少壓力沒那麼大，惟周志康為女兒挑選的是傳統小學：「我們揀選的小學偏向安排好多活動，鼓勵小朋友多元發展，我看過教學方針也不錯。」

去年周志康太太再添一女，小女兒Elva已近一歲多，他亦要將愛好好分配：「要做到對事不對人，一歲多的小朋友也會做錯事，不可以因年齡差距而有偏袒。」

說到對兩女兒的期望，周志康只想她倆有快樂的童年：「希望她們盡力做好每件事情，活得快樂亦很重要，我經常問阿囡：『你開唔開心呀？』因為都市人經常忽略自己的情緒，情緒一爆發時對人的傷害好大，現在我關心她，將來她亦懂關心身邊人，種下關愛的種子。」

服裝：D-mop

場地：帝苑酒店Greenery雅苑座

記者：游艾維