【酒店優惠】港島海逸君綽限時3日快閃優惠　貴賓樓層海景住宿再送$1,300餐飲消費額【內附連結】

▲ 港島海逸君綽酒店現推行快閃優惠，5星級貴賓樓層海景住宿再送HK$1,300餐飲消費額。

世上應沒有事情可以攔阻香港人縱使不能外遊都要放假住酒店的決心，近月不少酒店推出的Staycation優惠一浪接一浪，難怪日前社交網站瘋傳一張尖東某酒店的外牆相片，可瞥見大部分房間玻璃窗都貼滿汽球及祝福語句，全被用來作求婚或慶祝生日的最佳場所。KKday獨家推出港島海逸君綽酒店（Harbour Grand Hong Kong）快閃優惠，於今日起一連3日推出比「零房價」更優惠的「五星住宿套餐」！

▲ 全落地玻璃的貴賓閣，可無死角欣賞維港靚景。

港島海逸君綽酒店盡佔臨海地利，828間客房及服務式套房的每扇偌大窗戶，仿如寬闊大銀幕，全日播映不同角度的維港醉人景致。其「五星住宿套餐」可於今日起一連3日經KKday獨家網上預訂並在10月31日前入住客房，無論星期一至日入住也只需$1650一晚（原價$3,823，已包括服務費）。

▲ 可於酒店頂層的LE 188°餐廳享用法國餐。

此住宿優惠保證住足28小時，可提前中午12點入住、延遲退房至翌日下午4點。矜貴之處是入住貴賓樓層貴麗豪華海景客房，套餐價還包雙人早餐、下午茶兩餐連黃昏雞尾酒會，再送$1,300餐飲消費額，還有迎賓果盤、迎賓飲料、免費泊車、免費熨燙衣服，以及於全落地玻璃的貴賓閣免費享用汽水、茶或咖啡等禮遇，生日還可獲贈葡萄酒，最適合夫婦或情侶慶祝周年紀念日，甚或一家三口來個周末Staycation！

▲ 可於Harbour Grand Café咖啡廳的自助餐享用$1,300餐飲消費額。

另外，贈送的$1,300餐飲消費額，可於酒店內任何一間餐廳使用，包括Harbour Grand Café咖啡廳的自助餐，以及位於酒店頂層的LE 188°餐廳享用法國餐，分分鐘一個價錢包你食足5餐！

▲ 浴室也可飽覽無敵維港景致。

港島海逸君綽酒店五星級食住玩體驗

地址：北角油街23號

優惠開售日期及時間：9月2日至9月4日23:59

入住日期：10月31日或之前

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記者：Kristy