【疫市奇葩】藍帶港媽半途出家學烘焙創業2年變人龍店　JOMO創每月分花紅留住愛拼員工

▲ Ice認為，餐廳生意好，全賴員工辛苦付出後的成果，因此她最重視員工，每月分花紅，一齊分享喜悅。

説JOMO在Cafe界是「疫」市奇葩實不為過，因為首間西環店在2018年11月面世，過了一年後便在將軍澳海濱開了Cafe + Gym Room的概念分店，上月尾已經開設工場，前後不到兩年，兩店皆有口碑，老闆之一的Ice（莊麗麗）坦言的確是始料不及。

▲ 將軍澳Jomo Kitchen & Health Hub店，設計走日式簡約風，裝潢討好。(被訪者提供)

因她既不是紅褲子，亦沒有營運餐飲經驗，只是半途出家，唸過西廚學院專業烘焙課程，兼到過日本藍帶深造法式甜點。為著一個夢想，一切由零開始，現在所有經營咖啡店的經驗，都是她實戰得來的。

「我重申並不只是我個人的功勞，還有兩位拍檔的付出一樣功不可沒，加上各自家人的大力支持，才能造就出今天 JOMO的成績。」她說。

▲ .Ice 會在全新廚房工場炮製各式蛋糕，Cafe食品，繼續她的烘焙夢。(黃建輝攝)

重視員工關係

別以為幸運之神眷顧她，就令到她的所有事都水到渠成。她幾個月前正好面對了開店以來最大的挫折；亦令到她加速增設中央廚房工場的計劃。

▲ 剛在油塘工廈設工場，大部分專業廚房設備都準備就緒。(黃建輝攝)

話說她開了將軍澳店後，當然一直專注這裏，因這裏比西環本店大得多，又有菜式供應，所需人手自然多幾倍。她一直很重視團隊士氣，看重和員工的關係和福利，努力建立一個大小事務能上通下達的工作環境給員工。

「當我以為自己做到時，便放手給店長管理，把時間投放在擴充業務上。後來竟然收到同事的辭職信，才知員工對Cafe的不理想工作情況常向店長反映，但過後都沒有得到改善，令士氣低落。」

▲ 這裏有Gym 玩，健身器械設備足，由她的丈夫Red負責。(被訪者提供)

生意太好的錯？

原來一切皆因店子生意太好，店子常出現人龍，令到出餐和飲品的速度都相對地變得要加快，加上Ice對出品是有嚴格標準的，令到員工們既要應付客人的需要和老闆的要求，壓力雙重而至。

「這是我的盲點，亦太心急了，以為自己己經做得不錯便不為意。後來辭退了店長，自己直接傾聽他們的工作困難、了解他們的日常工作情況......」

她知道廚房細兼要長時間容納幾個人在內工作，是絕不理想的工作環境，「這便是我要快找中央廚房的最大原因了。希望把出品系統化處理好，利用工場分流到店，無論對員工，甚至我和兩個拍檔來說都是好事。大家日後可以專注在工場製蛋糕、醬汁、意大利麵等，我最開心的是可以做研發，試驗做更多的純素糕餅、無添加天然食物。」她說來一臉興奮。

珍惜員工好老闆

中央廚房剛開始，還有不少煩瑣事項要跟進，但就已經暫時解決了店子廚房的擠迫工作環境問題。Ice明白到人才是店子的最大資產，她亦很惜才，重視他們的意願，例如有表現佳的員工，本想加薪以示獎勵，但他們選擇想多些時間進修，結果便給他們5天工作。還有令每個打工仔都羨慕到死的福利——每月發放花紅，她笑説試過最好的一次每人達5,000多元。

「這些都是大家辛苦付出後應得的，一定要一齊分享先開心。」

佳節連繫人心

換言之，她的Cafe生意由開業至今都有盈利，而且還相當不俗。「是的，上年社會運動和現今的肺炎疫情未有影響。原因都有好多的，有可能是將軍澳店的環境對著海濱，又有戶外座位，好讓困在家久了的街坊出來歎杯咖啡吃件蛋糕，令自己身心舒展稍息一會。至於禁晚市堂食，更是沒影響，因店子只開到晚上6時而已。」

▲ 全鮮鹹蛋黃奶黃月餅：小巧的骰，用曲奇做外皮，吃來酥脆，再加不太甜的奶黃，不會太油膩。(黃建輝攝)

面對現時社會景況，Ice不會只以自己的幸運而沾沾自喜，本來忙得不可開交的她，仍想趁中秋佳節前，自製全鮮鹹蛋黃曲奇皮奶黃月餅應市，「還記得以前去學整月餅的初衷，是用來送給家人和好友，以表達自己想念他們、珍惜他們的心意。今年我決定做月餅，都是想香港人能夠利用我的出品來向自己珍重的人表達這份心意。」

▲ 無花果酥餅$38：外表很raw，外酥內軟，有淡淡無花果香。(黃建輝攝)

她的月餅配方是刻意少糖少油低脂，捨棄傳統月餅皮，改做油份較少的曲奇皮。奶粉也專登採用低脂奶粉，不單健康，也能減輕奶羶味。至於堅持用全個鮮鹹蛋黃，她解說：「用全個鹹蛋黃比起弄碎入奶黃中的月餅，味道鹹香有致之餘，全個蛋黃才有滿月之感嘛！」

▲ 合桃布朗尼$48：朱古力味濃郁，配上合桃粒，更有口感。(黃建輝攝)

Jomo Kitchen & Health Hub

地址：將軍澳唐俊街23號澳南海岸Shop G01

電話：2331 3003

營業時間：9am-6pm

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記者：郭秀芳