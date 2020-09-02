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【全民檢測】專家指檢測站垃圾應當醫療廢物處理　張竹君：當局會檢視流程

社會 17:06 2020/09/02

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熱門 港姐2020 消委會 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 派錢1萬

（陳靜儀攝）

本港疫情似有緩和，衞生防護中心公布今日（2日）新增8宗確診個案，全為本地感染個案。

【新冠肺炎】本港今新增8宗確診個案全屬本地　一半源頭不明

全民檢測昨日（1日）正式展開，有專家認為中心的手套和棉花棒由康文署負責處理，若當作醫療廢物處理會較穩妥。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，醫療廢物的定義不是隨便定義，一般來說醫療廢物是血、利器等：

就算醫院普通病房的廢物亦是普通廢物。

她又指，檢測中心處理廢物的程序，應由檢測中心的主管及清潔承辦商會跟從指引，將垃圾要包好及送到垃圾處理站，當局會檢視如何可以做得更好。

港府今日宣布周五起延長晚市堂食至晚上10時，即看【下一頁】

另外，按摩院健身中心9月4日起獲有條件重開，即看【下一頁】

了解全民檢測計劃，詳情即看：【下一頁】

衞生防護中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作。就個案詳情及接觸者追蹤資料，有鑑近日疫情嚴峻，中心呼籲市民盡量減少外出、社交接觸及外出用膳，如需外出應佩戴外科口罩及時刻注意手部衞生。有見近日多宗個案涉及長者，中心強烈呼籲長者應盡量留在家中，避免外出，並考慮透過親友協助處理購物等日常生活所需。

TOPick會繼續跟進疫情，不斷更新！

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記者：郭詩詩

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衞生署 張竹君 衞生防護中心 葵涌 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

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