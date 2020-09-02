涉藏鐳射筆等眾籌助理脫罪 官指警員處理證物粗疏

▲ 眾籌助理尹秀君被控藏有鐳射筆，今於九龍城裁判法院被裁定罪名不成立。(資料圖片)

26歲眾籌助理涉去年11月9日在黃大仙廟外管有金屬扳手及鐳射筆，被控管有攻擊性武器罪，她早前否認控罪受審，今（2日）於九龍城裁判法院被裁定罪名不成立。裁判官裁決時指，處理證物的警員將證物放入私人儲物櫃，而沒有放入證物袋，5個月後才從儲物櫃中取出，態度有違專業，做法粗疏，法庭亦無法排除證物有否受到干擾。

被告尹秀君（26歲），報稱眾籌助理，早前否認1項管有攻擊性武器罪受審。控罪指，被告於2019年11月9日在九龍黃大仙龍翔道近黃大仙廟管有1枝金屬扳手及1枝鐳射筆，意圖將其作非法用途使用。

裁判官今裁決時指，案中處理證物的兩名警員態度有違專業，做法粗疏。裁判官指警員林凱竣的書面口供中曾遺漏了涉案鐳射筆，而林在口供中亦曾將兩名交接證物的警員身份混淆，事後當林再次補錄口供時，林又沒有就此作出解釋。

裁判官又指，林在庭上供稱曾將案件的細節記錄在私人記事簿中，而這個說法是第一次出現，在林的書面口供中不曾提及，案件主管及控方代表律師事前不知情，林亦沒有將該私人記事簿帶到法庭，並承認私人記事簿的做法有違《警察通例》。裁判官形容林的做法有違常理、不盡不實。

裁判官續指，另一名處理證物的警員張錦志在接收證物後，沒有將證物放入證物袋，而是將證物放入警察私人儲物櫃，事隔5個月才取出證物，並且在案發8個月後才為處理證物過程錄取口供，其口供內容錯漏百出。裁判官指，張的做法有違警隊一貫做法，法庭沒法排除證物有否受到干擾，甚或是否由被告身上授出，故裁定被告罪名不成立。

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記者：王仁昌

