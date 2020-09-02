  • 31°C
香港時間 : 2020902日 (三) 19:00
靚太生活雜誌

會員專區

專題:多元創新 成就專才

熱門關鍵字 : 港姐2020 消委會 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 派錢1萬
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【提子營養】營養師解構四色提子營養及功效　青提可減水腫紅提抗衰老

保健美顏 17:45 2020/09/02

分享：

熱門 港姐2020 消委會 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 派錢1萬

青提子可減少水腫，紅提子有助抗衰老。

不同顏色的提子，功效大不同。台灣營養師高敏敏近日在其facebook專頁列出黑提子、紫提子、紅提子、青提子的營養素及對人體健康的好處。她提醒，提子洗過後就不宜再存放，因容易壞掉、流失營養，故應在進食前才清洗。

四種顏色提子的營養素

  青提子 紫提子 黑提子 紅提子
熱量
(千卡)		 87 80 63 61
碳水化合物
(克)		 22.7 21.9 16.4 16.3
膳食纖維(克) 0.8 0.7 0.8 0.8
維他命A(I.U.) 9 24 15 0
維他命B1(毫克) 0.06 0.05 0.07 0.04
維他命C(毫克) 5.3 3.8 2.6 5.3
鉀(毫克) 264 228 213 264

四種顏色提子的功效

1. 青提子

  • 含豐富維生命C，有助膠原蛋白生長，有抗氧化及美顏作用
  • 含豐富鉀質，有助降血壓、減少水腫

2. 紫提子

  • 含豐富維生命A，有助增強夜視能力

3. 黑提子

  • 含豐富維生命B雜，有助補充活力及增強免疫力

4. 紅提子

  • 含豐富花青素、多酚類，有助抗衰老

進食貼士

  • 進食之前才清洗提子，因為洗過後就不宜再存放，會容易壞掉，並令營養流失。
  • 先用水沖洗果實，再連梗剪下，不要硬拔，然後浸水約10分鐘就可以吃。
  • 宜連皮吃，因為抗氧化營養主要集中在提子皮和核。

內容獲 高敏敏 營養師 授權轉載

同場加映：含豐富維他命C的水果，以及有助抗癌的蔬果即睇↓

    點擊圖片放大
    +6
    +5

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，立即查看：bit.ly/2UJP4dx

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：黃泳欣

相關文章

【水果卡路里】33款水果果乾熱量大比拼　芒果乾榴槤最高卡
11:14 2020/08/11
【水果卡路里】33款水果果乾熱量大比拼　芒果乾榴槤最高卡
【便秘救星】紅肉白肉火龍果麒麟果營養大比拼　營養師：火龍果助清除壞膽固醇
12:13 2020/07/25
【便秘救星】紅肉白肉火龍果麒麟果營養大比拼　營養師：火龍果助清除壞膽固醇
1個奇異果滿足1天所需維他命C　營養師：有助美白淡斑抗衰老　
11:18 2018/11/08
1個奇異果滿足1天所需維他命C　營養師：有助美白淡斑抗衰老　
健康養生 健康問題 蔬果 營養素 水腫 膳食纖維 維他命 營養師 台灣

最高瀏覽

【背妻出軌】前商台DJ細So被指背妻偷食　蘇耀宗出軌跟KOL展不倫戀兩年
19:12 2020/09/01
【背妻出軌】前商台DJ細So被指背妻偷食　蘇耀宗出軌跟KOL展不倫戀兩年
【細So出軌】歷兩段婚姻努力建好爸爸形象　細So被商台解僱太太陪走出低谷
20:23 2020/09/01
【細So出軌】歷兩段婚姻努力建好爸爸形象　細So被商台解僱太太陪走出低谷
【港鐵斬人案】將軍澳站尋仇斬人案　護衛員頸部受傷大量出血死亡
19:45 2020/09/01
【港鐵斬人案】將軍澳站尋仇斬人案　護衛員頸部受傷大量出血死亡