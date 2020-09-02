【提子營養】營養師解構四色提子營養及功效 青提可減水腫紅提抗衰老
保健美顏 17:45 2020/09/02
不同顏色的提子，功效大不同。台灣營養師高敏敏近日在其facebook專頁列出黑提子、紫提子、紅提子、青提子的營養素及對人體健康的好處。她提醒，提子洗過後就不宜再存放，因容易壞掉、流失營養，故應在進食前才清洗。
四種顏色提子的營養素
|青提子
|紫提子
|黑提子
|紅提子
|熱量
(千卡)
|87
|80
|63
|61
|碳水化合物
(克)
|22.7
|21.9
|16.4
|16.3
|膳食纖維(克)
|0.8
|0.7
|0.8
|0.8
|維他命A(I.U.)
|9
|24
|15
|0
|維他命B1(毫克)
|0.06
|0.05
|0.07
|0.04
|維他命C(毫克)
|5.3
|3.8
|2.6
|5.3
|鉀(毫克)
|264
|228
|213
|264
四種顏色提子的功效
1. 青提子
- 含豐富維生命C，有助膠原蛋白生長，有抗氧化及美顏作用
- 含豐富鉀質，有助降血壓、減少水腫
2. 紫提子
- 含豐富維生命A，有助增強夜視能力
3. 黑提子
- 含豐富維生命B雜，有助補充活力及增強免疫力
4. 紅提子
- 含豐富花青素、多酚類，有助抗衰老
進食貼士
- 進食之前才清洗提子，因為洗過後就不宜再存放，會容易壞掉，並令營養流失。
- 先用水沖洗果實，再連梗剪下，不要硬拔，然後浸水約10分鐘就可以吃。
- 宜連皮吃，因為抗氧化營養主要集中在提子皮和核。
內容獲 高敏敏 營養師 授權轉載
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責任編輯：黃泳欣