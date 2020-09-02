【提子營養】營養師解構四色提子營養及功效　青提可減水腫紅提抗衰老

▲ 青提子可減少水腫，紅提子有助抗衰老。

不同顏色的提子，功效大不同。台灣營養師高敏敏近日在其facebook專頁列出黑提子、紫提子、紅提子、青提子的營養素及對人體健康的好處。她提醒，提子洗過後就不宜再存放，因容易壞掉、流失營養，故應在進食前才清洗。

四種顏色提子的營養素

青提子 紫提子 黑提子 紅提子 熱量

(千卡) 87 80 63 61 碳水化合物

(克) 22.7 21.9 16.4 16.3 膳食纖維(克) 0.8 0.7 0.8 0.8 維他命A(I.U.) 9 24 15 0 維他命B1(毫克) 0.06 0.05 0.07 0.04 維他命C(毫克) 5.3 3.8 2.6 5.3 鉀(毫克) 264 228 213 264

四種顏色提子的功效

1. 青提子

含豐富維生命C，有助膠原蛋白生長，有抗氧化及美顏作用

含豐富鉀質，有助降血壓、減少水腫

2. 紫提子

含豐富維生命A，有助增強夜視能力

3. 黑提子

含豐富維生命B雜，有助補充活力及增強免疫力

4. 紅提子

含豐富花青素、多酚類，有助抗衰老

進食貼士

進食之前才清洗提子，因為洗過後就不宜再存放，會容易壞掉，並令營養流失。

先用水沖洗果實，再連梗剪下，不要硬拔，然後浸水約10分鐘就可以吃。

宜連皮吃，因為抗氧化營養主要集中在提子皮和核。

內容獲 高敏敏 營養師 授權轉載

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責任編輯：黃泳欣