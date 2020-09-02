【防疫措施】健身及康體業界歡迎復業安排　惟料收入仍會減少

▲ 健身中心獲有條件重開。（林宇翔攝）

港府周五（4日）起容許健身中心、按摩院有條件重開，部分室內及戶外運動場包括桌球室、保齡球場、羽毛球場、乒乓球室、網球場及高球練習場等亦可重開，但溜冰場、遊戲機中心、泳池、派對房間、卡拉OK、夜店及夜總會等則須繼續關閉。健身及康體業界雖表示歡迎，但認為受防疫規例限制，料復業後人數及收入仍會減少。

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健身搏擊運動業界大聯盟召集人柯尊鼎表示，歡迎政府允許健身中心重開的決定，但認為受若干條件限制下，大部分以教班模式為主的健身中心仍會受到打擊，形容「有人歡喜有人愁」。

他以其中心為例，佔地約5,000呎，7成學生都來自教班，而且每班原本最多可容納30人，但復業後課堂每組不可超過4人，即只可最多容納3名學生，料人數及收入都會大減9成，加上政府規定場內人士須佩戴口罩，中心亦要調整課堂編排、內容及模式等，避免進行太多高強度的訓練。

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香港康樂體育專業人員總會會長李粵閩亦歡迎政府重開指定運動場所的安排，令疫情下停工逾百日的業界終於「有工開」，但可惜仍未能惠及整個業界。

他指，羽毛球、乒乓球班等一般都屬小班教學，以「1對8」形式上課，即1名導師教導8名學生，現時政麼府限制室內體育場所每組不可多於4人聚集，即1名導師最多只可教導3名學生，相信業界不難實行。

不過，李粵閩說，學生現已開學，加上未來兩個月的學界比賽都已取消，未必有很大誘因令家長容許子女重新接受運動培訓，料業界收入仍會按年少一半。

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記者：陳曉瑩