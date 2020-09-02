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中大民調︰林鄭月娥評分25.4分　較6月上升1.2分

政治 17:19 2020/09/02

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熱門 港姐2020 消委會 BNO 超市大搜查 反黑路人甲 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 派錢1萬

中大香港亞太研究所8月份調查顯示，受訪者對特首林鄭月娥整體表現的平均評分為25.4分，比6月上升1.2分。（資料圖片）

中大香港亞太研究所8月份調查顯示，受訪者對特首林鄭月娥整體表現的平均評分為25.4分，比6月上升1.2分，但較去年8月評分的28.4分，下跌3分。

另外，15.8%的受訪市民表示滿意特區政府的表現，較6月份上升1.9個百分點，不滿意的有63%，較6月下跌3.3個百分點；回答「普通或一半半」的則有20.8%，升1.8個百分點。

在司長評分方面，政務司司長張建宗的評分為25.2分，下跌0.3分；財政司司長陳茂波的評分上升0.4分至30分；律政司司長鄭若驊的評分則上升0.9分至19.5分。另外，分別有18.6%和15.4%的受訪市民表示信任特區政府和中央政府。

對香港特區政府的信任度方面，18.6%的受訪市民表示信任香港特區政府，較六月份高 0.5 個百分點；表示不信任的有 57.5%，較六月
份下跌 0.5 個百分點；而回答「普通／一半半」的有 21.7%，較六月份上升 0.2 個百分點。

對北京中央政府的信任度方面， 15.4%的受訪市民表示信任北京中央政府，較六月份上升 1.5 個百分點；表示不信任的則有 60.8%，較六月份下跌 5.8 個百分點；而回答「普通／一半半」的有 20.5%，較六月份上升 3.9 個百分點。

中大香港亞太研究所於上月20至26日，以電話調查方式訪問717名市民。

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責任編輯︰尹櫻霖

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