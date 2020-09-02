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美麥當勞遭起訴　52名黑人加盟商稱受種族歧視

職場 17:19 2020/09/02

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近日美國麥當勞遭52名黑人控訴，指其在特許經營中受到種族歧視，要求索取金額賠償。

早前美國掀起反種族歧視浪潮，全球最大的快餐連鎖店麥當勞亦曾經表示，會重視種族平等及推動多樣性。近日卻有報道指，美國麥當勞遭52名黑人控訴，指其在特許經營中受到種族歧視，並缺乏業務支援和機會，並要求索取金額賠償。

最近，共52名曾經為麥當勞加盟商的黑人，聯手在美國芝加哥聯邦法院，向麥當勞提出起訴，指在特許經營中受到種族歧視，包括被分配到地理位置較差的分店，缺乏業務支援等。據悉，此52名原告共擁有近200間麥當勞餐廳，過去10年内曾被迫出售分店，現時要求麥當勞為每間分店作出400萬至500萬美元（約3,100至3,875萬港元）賠償。

黑人加盟商表示，麥當勞限制他們將店舖開設在一些低收入地區，通常這些地區會被白人加盟商拒絕。他們指，在這些地區開設分店需付出更高的營運成本，而且銷量情況不理想，最後因經營壓力大，現金收入減少而失敗收場。

日前，麥當勞就否認黑人提出的指控，並在一封電郵聲明中表示，據黑人所指，被限制在某些社區開展業務的説法並不準確，雖然公司會為加盟商推薦分店的地點，但最終加盟商仍然有選擇店舖地點的權利。

近年來，麥當勞的黑人加盟商數量逐漸減少。1998年，美國共有377間黑人經營的麥當勞分店，目前只剩下186間。另外，據全國黑人麥當勞運營商協會的數據顯示，2010年至2019年期間，黑人與白人加盟商之間的現金流差距更超過2倍。

責任編輯：李寶如

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