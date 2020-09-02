出爐混血兒港姐謝嘉怡探訪東莞鄉親　鄧家彪轉載大呼︰「我鍾意」

▲ 謝嘉怡於數日前贏得港姐后冠。（東星圖片）

《2020香港小姐競選》賽果塵埃落定，由25歲的蘇格蘭混血兒謝嘉怡（Lisa），以大熱姿態連奪「最上鏡小姐」成雙料冠軍。原來，謝嘉怡奪冠兩日，就與父親到東莞同鄉總會大埔分會探訪鄉親，更即獲會長委任成為榮譽會長。

本身是東莞人的工聯會鄧家彪，今日（2日）於社交網站上轉載關於東莞同鄉總會中的朋友帖文，分享有關謝嘉怡的消息，並直言「我鍾意呀」！

原帖文提到，謝嘉怡祖輩世居大埔，祖父曾於大埔經營小店。謝嘉怡奪冠兩日，就與父親到東莞同鄉總會大埔分會探訪鄉親，更即獲會長委任成為榮譽會長。根據圖片所見，謝嘉怡的父親也有現身，似乎是跟隨父親出席是次鄉親活動。

鄧家彪分享文章後，盛讚謝嘉怡夠貼地，能第一時間到同鄉會認祖歸宗，而他亦是東莞同鄉，難怪會直言「我鍾意呀」。被問及本身是否認識謝嘉怡？鄧家彪笑言，自己不認識她和其家人，只是網上見到朋友的帖文，所以來一個開心分享！

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